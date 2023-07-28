Могут ли в Украине возобновить авиаперелеты для гражданских: оценка Игната

Он прокомментировал возможность возобновления авиаперелетов для гражданских в Украине. В частности, ранее об этом заявляла авиакомпания Ryanair.

Игнат считает, что договариваться с Россией о прекращении обстрелов будет невозможно. В качестве примера он привел "зерновой коридор", из которого Москва вышла единолично. Также спикер подчеркнул, что сейчас все аэродромы в Украине являются оперативными.

"У нас война, у нас военное положение, и вы видите, что долетает всюду, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны. Сколько летит "Кинжал", мы все тоже знаем. И думаю, это действительно приятно, что даже при такой ситуации есть желающие прийти на украинский авиационный рынок. Мы большое государство, нам нужно авиационное сообщение не только с другими странами, но и внутри страны", - сказал он.

Игнат также напомнил о вопросах страхования самолетов и пассажиров, особенно в воюющей стране. Спикер считает, что надеяться на возобновление гражданской авиации до конца войны вряд ли можно.

"У нас очень большая территория, ракеты летят отовсюду и разных типов, противник мощный, имеет технологическое оружие. Конечно, очень хочется, чтобы заработала авиация, но у нас перекрыто воздушное пространство над Украиной, и думаю, еще не скоро его откроют", - добавил спикер.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее в Украине стали обсуждать возможность открытия аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора.

Недавно руководство компании Ryanair посетило Украину и провело переговоры с руководством аэропорта Борисполь о возобновлении полетов после окончания войны.

Исполнительный директор авиакомпании заявил, что до конца этого года Ryanair может возобновить полеты по Украине. Первым направлением, по его словам, может стать Львов-Киев.

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