Чи можуть ТЦК забирати водійські права у військовозобов'язаного: пояснення Міноборони

Як зазначається, у разі невиконання обов’язків військовозобов’язаним ТЦК та СП можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Лише суд приймає рішення про те, чи позбавляти права керування авто військовозобов'язаного.

Рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню. Обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації знімає виконавча служба.

Також у Міноборони нагадують, що під час мобілізації можуть вилучати автомобілі. Але якщо це єдиний транспортний засіб, він не підлягає "мобілізації".