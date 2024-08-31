RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Могут ли ТЦК забирать водительские права у военнообязанного: объяснение Минобороны

Фото: в Минобороны объяснили, могут ли военнообязанного лишить водительских прав (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталья Юрченко

Военнообязанных могут лишить водительского удостоверения в случае невыполнения обязанностей. Однако это может сделать суд, а не территориальный центр комплектования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как отмечается, в случае невыполнения обязанностей военнообязанным ТЦК и СП могут подавать в суд по поводу временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Только суд принимает решение о том, лишать ли права вождения военнообязанного.

Решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению. Ограничения в праве управления транспортным средством при мобилизации снимает исполнительная служба.

Также в Минобороны напоминают, что во время мобилизации могут изымать автомобили. Но если это единственное транспортное средство, оно не подлежит "мобилизации".

 

Мобилизация в Украине

В Украине с начала полномасштабного российского вторжения действует всеобщая мобилизация и военное положение. Недавно их продлили еще на 90 дней - до 9 ноября 2024 года.

18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно обновленному законодательству, все военнообязанные Украине должны были обновить свои военно-учетные данные.

Для более удобного обновления данных было создано мобильное приложение "Резерв+" (электронный кабинет военнообязанного). В нем также можно сформировать электронный военно-учетный документ. В Минобороны анонсировали новые функции, которые скоро появятся в "Резерве+".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКВодительские праваМобилизация в Украине