Чи можуть солдати КНДР стати реальною ударною силою на полі бою: думка експерта

Він нагадав, що українські захисники відійшли в Курській області на більш зручні рубежі під час спроб російських атак.

На думку Нарожного, присутність у Курській області понад 10 тисяч солдатів КНДР кардинально ситуацію не змінила. Без них, імовірно, події розвивалися б так само. Експерт звернув увагу, що частка північнокорейських солдатів серед ворожого війська становить лише до 2%.

Нарожний вважає, що реальною бойовою силою північнокорейці можуть стати, тільки якщо їх відправлятимуть у штурми. Схожа ситуація була і з "вагнерівцями".

"Коли вони тільки з'явилися, це були просто зеки. Їх ніхто не рахував, кидали в незліченні штурми і приблизно 80-90% загинули. Але 10-20% отримали досвід, їх добре озброїли, і вони стали хорошою ударною силою. Якщо корейці пройдуть це "горнило", то теж можуть стати ударною силою", - пояснив експерт.

Він додав, що схожа ситуація може бути і з північнокорейськими генералами, які отримають досвід на війні і повернуться додому проводити навчання. У такому разі наступна хвиля північнокорейців, яка може приїхати на війну, ймовірно, буде "набагато потужнішою".