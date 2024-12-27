Могут ли солдаты КНДР стать реальной ударной силой на поле боя: мнение эксперта

Он напомнил, что украинские защитники отошли в Курской области на более удобные рубежи во время попыток российских атак.

По мнению Нарожного, присутствие в Курской области более 10 тысяч солдат КНДР кардинально ситуацию не изменило. Без них, вероятно, события развивались бы так же. Эксперт обратил внимание, что доля северокорейских солдат среди вражеского войска составляет всего до 2%.

Нарожный считает, что реальной боевой силой северокорейцы могут стать, только если их будут отправлять в штурмы. Похожая ситуация была и с "вагнеровцами".

"Когда они только появились, это были просто зеки. Их никто не считал, бросали в бесчисленные штурмы и примерно 80-90% погибли. Но 10-20% получили опыт, их хорошо вооружили, и они стали хорошей ударной силой. Если корейцы пройдут это "горнило", то тоже могут стать ударной силой", - объяснил эксперт.

Он добавил, что похожая ситуация может быть и с северокорейскими генералами, которые получат опыт на войне и вернутся домой проводить учения. В таком случае следующая волна северокорейцев, которая может приехать на войну, вероятно, будет "гораздо мощнее".