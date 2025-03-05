Чи можуть школярі влаштуватися на роботу: юристка назвала головні правила та умови

З якого віку можна працювати

Згідно зі ст. 188 Кодексу законів про працю України, офіційне працевлаштування можливе:

з 16 років без додаткових дозволів;

з 15 років - за згодою одного з батьків або опікуна;

з 14 років - лише для виконання легкої роботи у вільний від навчання час, за умови, що вона не шкодить здоров’ю та навчальному процесу.

Офіційне працевлаштування гарантує:

трудовий договір (за згодою батьків для осіб до 16 років);

легальну заробітну плату;

медичний огляд перед початком роботи;

відсутність випробувального терміну.

Перше робоче місце для працездатної молоді віком від 15 років має надаватися на термін не менше двох років, що гарантує стабільність зайнятості та можливість здобуття професійного досвіду.

Робочий час для неповнолітніх

Закон встановлює скорочений робочий день:

16-18 років - до 36 годин на тиждень;

15-16 років - до 24 годин на тиждень;

14-15 років (під час канікул) - до 24 годин на тиждень.

Учні, які працюють протягом навчального року, можуть працювати ще менше - від 12 до 18 годин на тиждень. Неповнолітнім заборонено працювати у нічні зміни, у вихідні та святкові дні, а також понаднормово.

Які професії доступні підліткам

Школярі можуть працювати у сферах, що не передбачають важкої фізичної праці або шкідливих умов. Найпоширеніші варіанти:

офіціанти, кур’єри, продавці-консультанти;

помічники в офісах, бібліотеках, адміністративних центрах;

участь у творчих та IT-проєктах (копірайтинг, графічний дизайн, веброзробка);

сезонні роботи - збір фруктів, роздача листівок.

Заборонено працювати на шкідливих та небезпечних підприємствах, а також виконувати важку фізичну роботу.

Сучасні технології дозволяють підліткам заробляти онлайн - від написання текстів до ведення блогів. У таких випадках варто розглянути укладання цивільно-правового договору або реєстрацію ФОП.

Неповнолітнім працівникам заборонено виконувати небезпечні та шкідливі роботи, зокрема працювати під землею, на теплових і атомних електростанціях, у сфері нафто- та газовидобування, а також на інших підприємствах, включених до Переліку важких і небезпечних видів робіт, зазначає юристка.

За її словами, працівникам до 18 років також заборонено підіймати і переміщувати вантажі, якщо їхня вага перевищує встановлені норми. Якщо робота пов’язана з вантажопідйомними операціями, вона не може займати більше третини загального робочого часу. Наприклад, при 7-годинному робочому дні перенесення вантажів дозволяється не більше 2 годин 20 хвилин.

Оплата праці

Неповнолітні працівники отримують зарплату на рівні дорослих за повністю відпрацьовану норму. При відрядній оплаті праці (тобто залежно від обсягу виконаної роботи) застосовуються стандартні розцінки для дорослих, а також передбачена доплата за скорочену тривалість робочого дня.

Учні загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ і коледжів, які працюють у вільний від навчання час, отримують зарплату пропорційно відпрацьованому часу або обсягу виконаних завдань. Крім того, роботодавці можуть встановлювати додаткові доплати до зарплати учням.

Відпустки для неповнолітніх

Працівникам до 18 років надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 31 день, незалежно від стажу роботи. Важливо, що вони можуть скористатися нею в будь-який зручний час без необхідності попереднього відпрацювання шести місяців безперервної роботи.

Степаненко акцентує увагу на тому, що крім того, учні та студенти мають право на додаткові оплачувані відпустки для складання іспитів, що гарантує можливість поєднувати навчання та роботу без втрати доходу.

Звільнення неповнолітніх з роботи

Звільнення неповнолітнього працівника за ініціативою роботодавця можливе лише за згодою районної (міської) служби у справах дітей.

У разі ліквідації підприємства, скорочення штату або невідповідності працівника займаній посаді через недостатню кваліфікацію чи стан здоров’я, звільнення допускається лише у виняткових випадках і за умови обов’язкового подальшого працевлаштування підлітка.

Крім того, трудовий договір може бути розірвано на вимогу батьків, усиновителів, піклувальників або державних органів, якщо встановлено, що робота негативно впливає на здоров’я неповнолітнього або порушує його права та інтереси.

Школярі в Україні можуть працевлаштуватися, але з дотриманням вікових обмежень та встановлених законом норм. Офіційне працевлаштування забезпечує їм соціальний захист, проте важливо пам’ятати, що основним обов’язком дітей залишається навчання. Якщо підробіток не шкодить навчанню та здоров’ю - це чудова можливість для здобуття першого трудового досвіду.

Юристка також звертає увагу на те, що держава передбачає спеціальну квоту на працевлаштування певних категорій громадян. Для організацій із чисельністю понад 20 працівників встановлено обов’язковий норматив: не менше 5% від середньої кількості працівників за попередній рік мають становити особи, які потребують додаткових гарантій, зокрема:

випускники загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються вперше;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи від 15 років, які можуть бути прийняті на роботу за згодою одного з батьків або опікуна.

Ця квота є обов’язковою для роботодавців, і в разі її невиконання вони зобов’язані сплатити штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні.