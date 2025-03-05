Могут ли школьники устроиться на работу: юрист назвала главные правила и условия

С какого возраста можно работать

Согласно ст. 188 Кодекса законов о труде Украины, официальное трудоустройство возможно:

с 16 лет без дополнительных разрешений;

с 15 лет - с согласия одного из родителей или опекуна;

с 14 лет - только для выполнения легкой работы в свободное от учебы время, при условии, что она не вредит здоровью и учебному процессу.

Официальное трудоустройство гарантирует:

трудовой договор (с согласия родителей для лиц до 16 лет);

легальную заработную плату;

медицинский осмотр перед началом работы;

отсутствие испытательного срока.

Первое рабочее место для трудоспособной молодежи в возрасте от 15 лет должно предоставляться на срок не менее двух лет, что гарантирует стабильность занятости и возможность получения профессионального опыта.

Рабочее время для несовершеннолетних

Закон устанавливает сокращенный рабочий день:

16-18 лет - до 36 часов в неделю;

15-16 лет - до 24 часов в неделю;

14-15 лет (во время каникул) - до 24 часов в неделю.

Ученики, которые работают в течение учебного года, могут работать еще меньше - от 12 до 18 часов в неделю. Несовершеннолетним запрещено работать в ночные смены, в выходные и праздничные дни, а также сверхурочно.

Какие профессии доступны подросткам

Школьники могут работать в сферах, не предусматривающих тяжелого физического труда или вредных условий. Самые распространенные варианты:

официанты, курьеры, продавцы-консультанты;

помощники в офисах, библиотеках, административных центрах;

участие в творческих и IT-проектах (копирайтинг, графический дизайн, веб-разработка);

сезонные работы - сбор фруктов, раздача листовок.

Запрещено работать на вредных и опасных предприятиях, а также выполнять тяжелую физическую работу.

Современные технологии позволяют подросткам зарабатывать онлайн - от написания текстов до ведения блогов. В таких случаях стоит рассмотреть заключение гражданско-правового договора или регистрацию ФЛП.

Несовершеннолетним работникам запрещено выполнять опасные и вредные работы, в частности работать под землей, на тепловых и атомных электростанциях, в сфере нефте- и газодобычи, а также на других предприятиях, включенных в Перечень тяжелых и опасных видов работ, отмечает юрист.

По ее словам, работникам до 18 лет также запрещено поднимать и перемещать грузы, если их вес превышает установленные нормы. Если работа связана с грузоподъемными операциями, она не может занимать более трети общего рабочего времени. Например, при 7-часовом рабочем дне перенос грузов разрешается не более 2 часов 20 минут.

Оплата труда

Несовершеннолетние работники получают зарплату на уровне взрослых за полностью отработанную норму. При сдельной оплате труда (то есть в зависимости от объема выполненной работы) применяются стандартные расценки для взрослых, а также предусмотрена доплата за сокращенную продолжительность рабочего дня.

Учащиеся общеобразовательных школ, профтехучилищ и колледжей, работающие в свободное от учебы время, получают зарплату пропорционально отработанному времени или объему выполненных заданий. Кроме того, работодатели могут устанавливать дополнительные доплаты к зарплате учащимся.

Отпуска для несовершеннолетних

Работникам до 18 лет предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 день, независимо от стажа работы. Важно, что они могут воспользоваться им в любое удобное время без необходимости предварительной отработки шести месяцев непрерывной работы.

Степаненко акцентирует внимание на том, что кроме того, учащиеся и студенты имеют право на дополнительные оплачиваемые отпуска для сдачи экзаменов, что гарантирует возможность совмещать учебу и работу без потери дохода.

Увольнение несовершеннолетних с работы

Увольнение несовершеннолетнего работника по инициативе работодателя возможно только с согласия районной (городской) службы по делам детей.

В случае ликвидации предприятия, сокращения штата или несоответствия работника занимаемой должности из-за недостаточной квалификации или состояния здоровья, увольнение допускается только в исключительных случаях и при условии обязательного дальнейшего трудоустройства подростка.

Кроме того, трудовой договор может быть расторгнут по требованию родителей, усыновителей, попечителей или государственных органов, если установлено, что работа негативно влияет на здоровье несовершеннолетнего или нарушает его права и интересы.

Школьники в Украине могут трудоустроиться, но с соблюдением возрастных ограничений и установленных законом норм. Официальное трудоустройство обеспечивает им социальную защиту, однако важно помнить, что основной обязанностью детей остается обучение. Если подработка не вредит обучению и здоровью - это прекрасная возможность для получения первого трудового опыта.

Юрист также обращает внимание на то, что государство предусматривает специальную квоту на трудоустройство определенных категорий граждан. Для организаций с численностью более 20 работников установлен обязательный норматив: не менее 5% от среднего количества работников за предыдущий год должны составлять лица, нуждающиеся в дополнительных гарантиях, в частности:

выпускники общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведений, которые трудоустраиваются впервые;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

лица от 15 лет, которые могут быть приняты на работу с согласия одного из родителей или опекуна.

Эта квота является обязательной для работодателей, и в случае ее невыполнения они обязаны уплатить штраф в двукратном размере минимальной заработной платы за каждый необоснованный отказ в трудоустройстве.