UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можуть росіяни вийти на протести проти Путіна: що каже Буданов

Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Сподіватися на те, що російський народ вийде на протести проти влади, не слід. Через велику пропагандистську машину режиму легше цього не допустити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

"Подивіться, будь ласка, в історію Російської імперії, Російської Федерації різних етапів її історії. Проаналізуйте, що виводило людей на заколоти, повстання, мітинги проти влади. В усіх випадках це були військові поразки. І один із дуже небагатьох випадків - це випадок 1993 року. Він був заснований трохи на інших засадах. Але нічого іншого не може бути", - пояснив Буданов.

За його словами, військові невдачі росіян призведуть до пошуку винних.

"Пошук винних призведе до наступних подій. Але сподіватися на те, що вийде російський народ, не слід", - зауважив Буданов.

Очільник ГУР не бачить можливості бунтів в РФ після військових невдач, як це було раніше, оскільки "тоді не було такої пропагандистської машини".

"Це ще одна дуже велика різниця. Зараз легше для режиму", - підсумував Буданов.

Нагадаємо, за даними нещодавніх опитувань, після початку війни з Україною протестний потенціал жителів Росії різко знизився і знаходиться на низькому рівні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГлавное управление разведкиКИрило Буданов