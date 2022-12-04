Чи можуть окупанти оточити українські сили у Бахмуті: відповідь ЗСУ

"Це їхня головна мета, коли не виходить взяти в лоб, то оточити. Там дуже важка ситуація, але контрольована. Командування бачить характер їхніх дій, їхні наміри, і, зокрема, минулої доби був переданий серйозний "привіт" від нашої артилерії, у тому числі новітніми високоточними системами, щоб дещо охолодити їхній пил до оточення наших підрозділів", - сказав він.

Речник зазначив, що українські війська продовжують стримувати атаки росіян.

"Є всі сподівання на те, що і там дуже зупинено ворога", - додав Череватий.

Нагадаємо, у ЗСУ вважають, що росіяни прагнуть захопити Бахмут, оскільки це місто є однією з ключових точок війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.