Могут ли оккупанты окружить украинские силы в Бахмуте: ответ ВСУ

"Это их главная цель, когда не выходит взять в лоб, то окружить. Там очень тяжелая ситуация, но контролируемая. Командование видит характер их действий, их намерения, и, в частности, за прошедшие сутки был передан серьезный "привет" от нашей артиллерии, в том числе новейшими высокоточными системами, чтобы несколько охладить их пыл в окружение наших подразделений", - сказал он.

Спикер отметил, что украинские войска продолжают сдерживать атаки россиян.

"Есть все надежды на то, что и там очень остановлен враг", - добавил Череватый.

Напомним, в ВСУ считают, что россияне стремятся захватить Бахмут, поскольку этот город является одной из ключевых точек войны.

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