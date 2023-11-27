UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можуть окупанти атакувати Україну дронами під час негоди: пояснення Повітряних сил

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил (mil.in.ua)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Негода, яка останні кілька днів спостерігається в Україні, не є повною перешкодою для російських атак "Шахедами" та ракетами. Але певні складнощі у ворога виникати можуть.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат.

"Єдине - що через перепад температур з плюсу в мінус може бути обмерзання окремих елементів. Це може вплинути на аеродинамічні якості самого планера і він може впасти. Поривчастий та штормовий вітер істотно впливає на роботу пілотованої авіації та безпілотників", - розповів Ігнат.

За його словами, щодо нашої системи ППО, жодних перешкод для її роботи нинішня погода не становить. Виняток - мобільні групи, яким негода може ускладнити роботу.

Негода в Україні

Нагадаємо, останні кілька днів спостерігається негода. Зокрема, на вулиці пройшла хуртовина, а також був сильний вітер.

При цьому російські окупанти не запускали свої дрони по Україні цієї ночі.

Раніше Ігнат прогнозував, що росіяни у найближчий час в рази більше застосовуватимуть дрони, ніж ракети.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетидрониатака дронівВоздушные силы УкраиныВійна Росії проти Україниракетный удар