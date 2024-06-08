Чи можуть насправді штрафувати за відсутність аптечки в авто: пояснення

Всі водії знають, що в машині потрібно мати вогнегасник, аптечку та знак аварійної зупинки. Якщо цього немає в автомобілі, можна понести покарання. Але не всім відомо, що можна обійтися тільки попередженням.
РБК-Україна розповідає, які покарання за відсутність аптечки в авто і що про це треба знати водіям.
Відсутність в машині знаку аварійної зупинки, вогнегасника та аптечки вважається порушенням правил дорожнього руху. Якщо якогось із цих предметів немає, працівники поліції можуть звинуватити водія у порушенні Правил дорожнього руху та оштрафувати його на 340 грн.
Це порушення зазвичай кваліфікується як порушення частини 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Але штрафують за таке порушення не завжди. Відсутність аптечки та вогнегасника у приватному автомобілі, який не використовується для пасажирських перевезень, частіше має лише попереджувальний характер.
Справа в тому, що нормативні документи не передбачають окремої відповідальності за керування таким автомобілем без аптечки. Це встановлено в статті 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Тим часом відсутність аптечки в транспортному засобі, що використовується для пасажирських перевезень, може призвести до накладання штрафу у розмірі 680 грн.
А за повторне порушення протягом року може тягнути за собою позбавлення посвідчення водія на період від трьох до шести місяців або адміністративного арешту на період від п’яти до десяти днів.
Важливо: Попередження замість штрафу також передбачене за відсутність в автомобілі знака аварійної зупинки.
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