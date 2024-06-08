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Чи можуть насправді штрафувати за відсутність аптечки в авто: пояснення

Україна, Субота 08 червня 2024 19:15
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Чи можуть насправді штрафувати за відсутність аптечки в авто: пояснення Фото: Які штрафи за відсутність аптечки в машині (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Всі водії знають, що в машині потрібно мати вогнегасник, аптечку та знак аварійної зупинки. Якщо цього немає в автомобілі, можна понести покарання. Але не всім відомо, що можна обійтися тільки попередженням.

РБК-Україна розповідає, які покарання за відсутність аптечки в авто і що про це треба знати водіям.

Відсутність в машині знаку аварійної зупинки, вогнегасника та аптечки вважається порушенням правил дорожнього руху. Якщо якогось із цих предметів немає, працівники поліції можуть звинуватити водія у порушенні Правил дорожнього руху та оштрафувати його на 340 грн.

Це порушення зазвичай кваліфікується як порушення частини 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Але штрафують за таке порушення не завжди. Відсутність аптечки та вогнегасника у приватному автомобілі, який не використовується для пасажирських перевезень, частіше має лише попереджувальний характер.

Справа в тому, що нормативні документи не передбачають окремої відповідальності за керування таким автомобілем без аптечки. Це встановлено в статті 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тим часом відсутність аптечки в транспортному засобі, що використовується для пасажирських перевезень, може призвести до накладання штрафу у розмірі 680 грн.

А за повторне порушення протягом року може тягнути за собою позбавлення посвідчення водія на період від трьох до шести місяців або адміністративного арешту на період від п’яти до десяти днів.

Важливо: Попередження замість штрафу також передбачене за відсутність в автомобілі знака аварійної зупинки.

Раніше повідомлялося, чи можуть отшрафувати за відсутність вогнегасника в машині.

Також ми писали, яке покарання за їзду по смузі для громадського транспорту.

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