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Могут ли на самом деле штрафовать за отсутствие аптечки в авто: объяснение

Украина, Суббота 08 июня 2024 19:15
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Могут ли на самом деле штрафовать за отсутствие аптечки в авто: объяснение Фото: Какие штрафы за отсутствие аптечки в машине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Все водители знают, что в машине нужно иметь огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки. Если этого нет в автомобиле, можно понести наказание. Но не всем известно, что можно обойтись только предупреждением.

РБК-Украина рассказывает, какие наказания за отсутствие аптечки в авто и что об этом нужно знать водителям.

Отсутствие в машине знака аварийной остановки, огнетушителя и аптечки считается нарушением ПДД. Если какого-либо из этих предметов нет, сотрудники полиции могут обвинить водителя в нарушении Правил дорожного движения и оштрафовать его на 340 грн.

Это нарушение обычно квалифицируется как нарушение части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Но штрафуют за такое нарушение не всегда. Отсутствие аптечки и огнетушителя в частном автомобиле, не используемом для пассажирских перевозок, чаще носит лишь предупредительный характер.

Дело в том, что нормативные документы не предусматривают отдельной ответственности за управление таким автомобилем без аптечки. Это установлено в статье 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Между тем, отсутствие аптечки в транспортном средстве, которое используется для пассажирских перевозок, может привести к наложению штрафа в размере 680 грн.

А за повторное нарушение в течение года может влечь за собой лишение водительского удостоверения на период от трех до шести месяцев или административного ареста на период от пяти до десяти дней.

Важно: Предупреждение вместо штрафа также предусмотрено за отсутствие в автомобиле знака аварийной остановки.

Ранее сообщалось, могут ли отшрафовать за отсутствие огнетушителя в машине.

Также мы писали, какое наказание за езду по полосе для общественного транспорта.

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