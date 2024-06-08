Могут ли на самом деле штрафовать за отсутствие аптечки в авто: объяснение
Все водители знают, что в машине нужно иметь огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки. Если этого нет в автомобиле, можно понести наказание. Но не всем известно, что можно обойтись только предупреждением.
РБК-Украина рассказывает, какие наказания за отсутствие аптечки в авто и что об этом нужно знать водителям.
Отсутствие в машине знака аварийной остановки, огнетушителя и аптечки считается нарушением ПДД. Если какого-либо из этих предметов нет, сотрудники полиции могут обвинить водителя в нарушении Правил дорожного движения и оштрафовать его на 340 грн.
Это нарушение обычно квалифицируется как нарушение части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Но штрафуют за такое нарушение не всегда. Отсутствие аптечки и огнетушителя в частном автомобиле, не используемом для пассажирских перевозок, чаще носит лишь предупредительный характер.
Дело в том, что нормативные документы не предусматривают отдельной ответственности за управление таким автомобилем без аптечки. Это установлено в статье 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Между тем, отсутствие аптечки в транспортном средстве, которое используется для пассажирских перевозок, может привести к наложению штрафа в размере 680 грн.
А за повторное нарушение в течение года может влечь за собой лишение водительского удостоверения на период от трех до шести месяцев или административного ареста на период от пяти до десяти дней.
Важно: Предупреждение вместо штрафа также предусмотрено за отсутствие в автомобиле знака аварийной остановки.
Ранее сообщалось, могут ли отшрафовать за отсутствие огнетушителя в машине.
Также мы писали, какое наказание за езду по полосе для общественного транспорта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.