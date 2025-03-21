Чи можуть миротворці ООН стати альтернативою військовому контингенту: відповідь Зеленського

"При всій повазі, ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки", - наголосив Зеленський.



Президент зазначив, що Україна підтримує "логічні стосунки" з представниками ООН, зокрема генсеком Антоніу Гутеррішем.

"ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки, тому що ООН не матиме жодного мандата захищати Україну, якщо Путін знову прийде з війною до нас", - додав глава держави.

За словами Зеленського, також невідомо, чи буде такий мандат на захист України у військового контингенту - поки що відповіді на це питання немає.

"Але, безумовно, коли є війська, є ППО і кораблі, є літаки і є серйозна армія, є серйозна розвідка наших партнерів в Україні, піти проти такої інфраструктури - дуже небезпечно для росіян", - наголосив він.

Глава держави сумнівається, що Росія боятиметься ООН, оскільки Москва цією війною порушила всі міжнародні норми.