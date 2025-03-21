Чи можуть миротворці ООН стати альтернативою військовому контингенту: відповідь Зеленського

ООН не зможе забезпечити захист України від повторного російського вторгнення. Тому такий варіант не є альтернативою потенційному військовому контингенту.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.
"При всій повазі, ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки", - наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що Україна підтримує "логічні стосунки" з представниками ООН, зокрема генсеком Антоніу Гутеррішем.
"ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки, тому що ООН не матиме жодного мандата захищати Україну, якщо Путін знову прийде з війною до нас", - додав глава держави.
За словами Зеленського, також невідомо, чи буде такий мандат на захист України у військового контингенту - поки що відповіді на це питання немає.
"Але, безумовно, коли є війська, є ППО і кораблі, є літаки і є серйозна армія, є серйозна розвідка наших партнерів в Україні, піти проти такої інфраструктури - дуже небезпечно для росіян", - наголосив він.
Глава держави сумнівається, що Росія боятиметься ООН, оскільки Москва цією війною порушила всі міжнародні норми.
Нагадаємо, раніше The Telegraph писало, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що місія ООН може стати альтернативою відправленню європейських військ в Україну.
Таку ініціативу французький лідер уже нібито обговорював з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.
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