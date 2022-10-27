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Чи можуть ядерні навчання РФ бути прихованим розгортанням: відповідь Пентагону

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ніщо не вказує на те, що російське навчання ядерних сил "Гром-2022" є прикриттям для розгортання ядерного озброєння.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

За словами Остіна, Сполучені Штати не бачать нічого, що б вказувало б на те, що щорічні російські навчання ядерних сил "Гром-2022", що тривають, можуть бути прикриттям для реального розгортання сил для завдання ядерного удару.

"Наразі ми не бачили нічого, що змусило б нас повірити в те, що це якесь прикриття", - зазначив глава Пентагону.

Раніше ми писали, що Росія проведе друге за рік навчання з ядерного стримування "Гром-2022". Перші відбулися за п'ять днів до вторгнення до України.

Нагадаємо, що попередні такі маневри РФ закінчилися за лічені дні до вторгнення в Україну.

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