Чи можуть біженці купити і зареєструвати автомобіль у Чехії: пояснення

Українці, які користуються тимчасовим захистом у Чехії, можуть придбати автомобіль у цій країні. Але для них діють спеціальні правила реєстрації такого транспортного засобу.

Які номерні знаки можуть отримати біженці на придбане у Чехії авто, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Умови реєстрації автомобіля для іноземців у Чехії

Українці, які Чехії перебувають із тимчасовим захистом та візами толерантності, можуть придбати автомобіль в цій країні чи в іншій країні ЄС. Але не можуть отримати стандартний чеський номерний знак, пояснили виданню у Міністерстві транспорту Чехії.

У відомстві зазначили, що власником транспортного засобу, зареєстрованого в Реєстрі дорожніх транспортних засобів, може бути іноземець з тимчасовим захистом або візою толерантності.

"Але водієм транспортного засобу відповідно до закону про умови експлуатації транспортних засобів на дорогах, може бути особа, яка має дозвіл на постійне проживання (trvalý pobyt), дозвіл на довгострокове проживання (dlouhodobý pobyt) або яка отримала притулок (azyl) на території Чеської Республіки", – пояснили у Мінтрансі.

Це означає, що тимчасовий захист не входить до категорії дозволів на перебування, що дозволяють чеську реєстрацію авто. Українці із тимчасовим захистом чи візою толерантності мають зареєструвати автомобіль із "тимчасовим номерами" для експорту. Таку реєстрацію треба поновлювати що три місяці.

"Термін дії такого номерного знаку для вивезення не пов’язаний з терміном дії візи тимчасового захисту або толерантності. У разі використання транспортного засобу після закінчення терміну дії реєстраційного знаку для вивезення транспортного засобу, власник може звернутися до уповноваженого органу із заявою про видачу нового реєстраційного знаку того ж типу", – зазначили у відомстві.

Фото: Автомобілі у Чехії (pixabay.com)

Спеціальний реєстр для українських автомобілів у Чехії

Із 1 січня 2024 року реєстрація автомобілів біженців із України у Чехії обовʼязкова. Зареєструвати машину необхідно не пізніше ніж через 7 днів після отримання тимчасового захисту або візи толерантності. Зробити це треба у реєстрі водіїв за місцем проживання.

Керування автомобілем із українськими номерами, який біженці не зареєстрували у Чехії, вважається правопорушенням і карається штрафом до 30 тис. чеських крон (1186 євро).

За даними відомства, у січні 2024 року в Чехії зареєстровали 18,5 тисяч автомобілів на українських номерах.