Чи можна змінити сімейного лікаря: пояснення НСЗУ

Знайти сімейного лікаря можна, спитавши у центрі надання первинної медичної допомоги або:

за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77

на дашборді "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги”

Щоб укласти декларацію, візьміть:

документ, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника;

документ, що засвідчує реєстрацію пацієнта в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків.

Оберіть метод автентифікації в електронній системі охорони здоров'я:

за власним номером мобільного телефону;

за електронними копіями оригіналів документів;

за унікальним ідентифікатором іншого пацієнта в Реєстрі пацієнтів.

Після звернення, медпрацівник заповнює декларацію в електронній формі та роздруковує її. Після отримання декларації її необхідно перевірити на коректність всіх внесених даних.

Під час підписування декларації необхідно підписати два примірники: один - залишається пацієнтові, інший - у закладі.