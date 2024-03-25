RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Можно ли изменить семейного врача: объяснение НСЗУ

Фото: украинцы могут сменить семейного врача (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы могут заключить декларацию с семейным врачом. Это можно сделать в онлайн или офлайн формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

Найти семейного врача можно, спросив в центре оказания первичной медицинской помощи или:

Чтобы заключить декларацию, возьмите:

  • документ, удостоверяющий личность пациента и/или его законного представителя;
  • документ, удостоверяющий регистрацию пациента в Государственном реестре физических лиц налогоплательщиков.

Выберите метод проверки подлинности в электронной системе здравоохранения:

  • по собственному номеру мобильного телефона;
  • по электронным копиям оригиналов документов;
  • по уникальному идентификатору другого пациента в Реестре пациентов.

После обращения медработник заполняет декларацию в электронной форме и распечатывает ее. После получения декларации ее нужно проверить на корректность всех внесенных данных.

При подписании декларации необходимо подписать два экземпляра: один - остается пациенту, другой - в заведении.

 

Напомним, Минздрав упростил процесс получения электронного рецепта на лекарства. Теперь первый е-рецепт можно получить без визита к врачу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Медицинская помощьВрачи