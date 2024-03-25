Можно ли изменить семейного врача: объяснение НСЗУ

Украинцы могут заключить декларацию с семейным врачом. Это можно сделать в онлайн или офлайн формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.
Найти семейного врача можно, спросив в центре оказания первичной медицинской помощи или:
Чтобы заключить декларацию, возьмите:
Выберите метод проверки подлинности в электронной системе здравоохранения:
После обращения медработник заполняет декларацию в электронной форме и распечатывает ее. После получения декларации ее нужно проверить на корректность всех внесенных данных.
При подписании декларации необходимо подписать два экземпляра: один - остается пациенту, другой - в заведении.
Напомним, Минздрав упростил процесс получения электронного рецепта на лекарства. Теперь первый е-рецепт можно получить без визита к врачу.
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