Чи можна змінити ім'я за кордоном: що потрібно знати громадянам України

Ім'я громадянина України складається з трьох компонентів: прізвища, власного імені та по батькові. У деяких випадках його можна змінити перебуваючи за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

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Хто та за яких обставин може змінити ім'я за кордоном

Згідно з інформацією Департаменту консульської служби МЗС України, в цілому змінити своє прізвище, ім'я та по батькові мають право:

особи, які досягли 16-річного віку - на власний розсуд;

діти віком від 14 до 16 років - за згодою батьків (одного з батьків, з яким вони проживають) або піклувальника.

Тим часом для українців за кордоном існує важлива умова: консул може зареєструвати зміну імені лише для громадян України, які офіційно оформили виїзд на постійне проживання (в іншій країні).

"Якщо ви хочете виїхати за межі України для того, щоб постійно проживати в іншій країні, вам потрібно оформити пакет документів для виїзду за кордон на постійне проживання", - пояснили громадянам.

Як оформити виїзд на постійне проживання в іншу країну

Для того, щоб розпочати процедуру оформлення виїзду на постійне проживання в іншу країну (за кордон), потрібно звертатися:

на території України - до територіального органу Державної міграційної служби України;

за кордоном - до посольства чи консульства в країні вашого проживання (детальніше з процедурою можна ознайомитися в розділі "Залишення на постійне проживання за кордоном" на сторінці посольства чи консульства).

"Підтвердження: після завершення процедури оформлення виїзду на постійне проживання за кордон у вашому закордонному паспорті має бути (обов'язково) штамп "Постійне проживання _______ (зазначається країна)" та (опціонально) штамп про прийняття на постійний консульський облік", - розповіли українцям.

Уточнюється, що послуга поводиться за попереднім записом, який здійснюється через форму онлайн-реєстрації.

Які документи додаються до заяви про зміну імені

Насамкінець у Департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що до заяви про зміну імені додаються такі документи:

свідоцтво про народження;

свідоцтво про шлюб (якщо заявник перебуває у шлюбі);

свідоцтво або рішення суду про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (якщо заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну імені: заявника, батька чи матері (якщо воно раніше було змінено);

фотокартка;

квитанція про сплату консульського збору.

Допис Департаменту консульської служби МЗС України (скриншот: facebook.com/ConsularServiceMFA)