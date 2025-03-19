Можно ли сменить имя за границей: что нужно знать гражданам Украины

Имя гражданина Украины состоит из трех компонентов: фамилии, собственного имени и отчества. В некоторых случаях его можно изменить находясь за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

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Кто и при каких обстоятельствах может сменить имя за границей

Согласно информации Департамента консульской службы МИД Украины, в целом сменить свою фамилию, имя и отчество имеют право:

лица, достигшие 16-летнего возраста - по собственному усмотрению;

дети в возрасте от 14 до 16 лет - с согласия родителей (одного из родителей, с которым они проживают) или попечителя.

Между тем для украинцев за границей существует важное условие: консул может зарегистрировать смену имени только для граждан Украины, которые официально оформили выезд на постоянное проживание (в другой стране).

"Если вы хотите выехать за пределы Украины для того, чтобы постоянно проживать в другой стране, вам нужно оформить пакет документов для выезда за границу на постоянное проживание", - объяснили гражданам.

Как оформить выезд на постоянное проживание в другую страну

Для того чтобы начать процедуру оформления выезда на постоянное проживание в другую страну (за границу), нужно обращаться:

на территории Украины - в территориальный орган Государственной миграционной службы Украины;

за границей - в посольство или консульство в стране вашего проживания (подробнее с процедурой можно ознакомиться в разделе "Оставление на постоянное проживание за границей" на странице посольства или консульства).

"Подтверждение: после завершения процедуры оформления выезда на постоянное проживание за границу в вашем загранпаспорте должен быть (обязательно) штамп "Постоянное проживание _______ (указывается страна)" и (опционально) штамп о принятии на постоянный консульский учет", - рассказали украинцам.

Уточняется, что услуга ведется по предварительной записи, которая осуществляется через форму онлайн-регистрации.

Какие документы прилагаются к заявлению о смене имени

В завершение в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что к заявлению о смене имени прилагаются следующие документы:

свидетельство о рождении;

свидетельство о браке (если заявитель состоит в браке);

свидетельство или решение суда о расторжении брака (если брак расторгнут);

свидетельства о рождении детей (если заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);

свидетельства об изменении имени: заявителя, отца или матери (если оно ранее было изменено);

фотография;

квитанция об уплате консульского сбора.

Публикация Департамента консульской службы МИД Украины (скриншот: facebook.com/ConsularServiceMFA)