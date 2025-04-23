Чи можна заправляти кондиціонер авто на гаражах: аналізуємо основні ризики

Система кондиціонування в авто – річ доволі примхлива, тому чим старша машина, тим частіше виявляється, що власник вже відмовився від ремонту цього блага комфорту і катається собі влітку з відкритим віконечком. Але якщо подбати про це питання завчасно, кондиціонер буде служити довше.

Чому фреон тікає з машини

Причина проблем з охолодженням повітря в салоні найчастіше одна й та сама – протічки холодоагенту з системи. Зазначена речовина (вона ж фреон) відрізняється надзвичайною летючістю і може “виходити в атмосферу через найменші нещільності. Це можуть бути мікротріщини в металевих трубках, проблемний заправний клапан на магістралі, а найчастіше причина у старінні гумових ущільнювачів в місцях під’єднання трубопроводів до компонентів системи.

Коли треба заправляти холодоагент

Зазвичай кліматична установка втрачає не весь свій холодоагент, а його частину. Відтак в залежності від відсотку втраченої речовини система втрачає ефективність частково або й повністю.

Як правило, деталі-винуватці коштують копійки, але чималих коштів обходиться заправка холодоагентом. Недешевий він сам, недешева і послуга, адже при заправці використовується спеціальний стенд-стойка. Апарат точно визначає, скільки рідини втрачено, чи не пошкоджена система, плюс допомагає зберегти, очистити і повторно використати залишки вашого фреону та особливої оливи, яка разом з холодоагентом циркулює по системі.

Такий дорогий стенд по кишені не кожній СТО, але є майстерні, які беруть на себе сміливість обходитись без нього. Здебільшого це навіть не майстерні, а буквально гаражний сервіс.

Як заправляють кондиціонер на гаражах

Якщо не перейматись подальшою долею системи, фреон до контуру можна просто "долити", не беручи до уваги, наскільки точно вона порожня. Такі заправники орієнтуються на вагу фреону, який змогла забрати в себе система кондиціонування в активованому стані.

Працездатність в такий спосіб буде повернуто. Але оскільки не буде проводитись вакуумування системи, діагностика її герметичності і з’ясування інтенсивності протічки, це може бути марною витратою грошей, адже фреон знову буде втрачено.

А ще гірше те, що система, в яку буде додано більше фреону, ніж слід, працюватиме в нештатному режимі. Відтак, буде прискорено зношуватись найдорожчий агрегат системи – компресор. Власне, про мінуси гаражного кондиціонерного сервісу слід поговорити окремо.

Чому заправляти "кондишен" на гаражах недобре

Так, заправити систему у маленькій майстерні без спеціального обладнання – напряму з балона – буде суттєво дешевше. Але мінуси такого способу теж вражають:

Ніхто не знає, на який термін вистачить заправленого холодоагенту – тобто витрачених вами грошей. Дуже може бути, що за кілька днів фреон знову покине систему і кондиціонер не працюватиме.

Система може залишитись заповненою не до кінця, а можливо, буде переповненою. Обидва варіанти шкідливі для ефективності системи кондиціонування та її довговічності.

Навіть якщо з кількістю фреону заправник вгадає, кількість мастила не буде відновлена. А значить, компресор буде працювати в мовах оливного голодування – і так він, даруйте, довго не протягне.



Коротко

Заправляти кондиціонер без діагностики на стенді і, можливо, без потрібного ремонту, неправильно. Проте якщо кондиціонер втратив ефективність лише частково, і не демонструє інших ознак негараздів, на таку спрощену заправку можна наважитись. Зрозуміти, що кондиціонер не має великих проблем, можна за такими ознаками:

Повітря охолоджується, хоча і гірше, ніж слід;

Ефективність холоду втрачалась поволі, а не різко;

Перші кілька секунд після активації кондиціонера з-під торпедо йде легке сичання. Це говорить про нестачу фреона в системі, проте підтверджує, що в принципі він там є.

З певною мірою достовірності перевірити успішність заправки, можна без стенда – за допомогою термометра. Притуліть його до дефлектора повітроводу при увімкненому кондиціонері і додайте двигунові обертів: якщо у спеку прилад покаже +7...+12 градусів, все гаразд.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.