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Чи можна відмовитись від вручення повістки: відповідь адвоката

Фото: чи можна відмовитись від вручення повістки (facebook.com.gazetadp)
Автор: Тетяна Степанова

Українці можуть відмовитися від отримання повістки, якщо її намагаються вручити невстановлені особи або без належних повноважень, а також у разі порушення порядку вручення повісток.

Про це розповів адвокат АО "GRACERS" Станіслав Польовий в інтерв'ю РБК-Україна.

"Можна (відмовитися від повістки, - ред), однак лише у випадках, якщо особи, які намагаються вручити повістки порушують процедуру вручення повісток, або ж не мають відповідних повноважень", - сказав адвокат.

Однак у випадку, якщо працівниками ТЦК та соціальної підтримки дотримано усіх процедурних вимог, то без настання негативних для особи наслідків (притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності) відмовитись від отримання повістки неможливо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, кому і як можуть вручати повістки під час воєнного стану.

Також раніше ми писали, що відтепер вручення повісток в Україні відбуватиметься на камеру. Таким чином військовим і правоохоронцям буде легше зафіксувати правопорушення, а також карати за ухилення від мобілізації.

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Мобілізація в Україні