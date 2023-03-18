Чи можна відмовитись від вручення повістки: відповідь адвоката

Українці можуть відмовитися від отримання повістки, якщо її намагаються вручити невстановлені особи або без належних повноважень, а також у разі порушення порядку вручення повісток.

Про це розповів адвокат АО "GRACERS" Станіслав Польовий в інтерв'ю РБК-Україна.