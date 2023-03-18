Можно ли отказаться от вручения повестки: ответ адвоката

Украинцы могут отказаться от получения повестки, если ее пытаются вручить неустановленные лица или без надлежащих полномочий, а также в случае нарушения порядка вручения повесток.

Об этом рассказал адвокат АО "GRACERS" Станислав Полевой в интервью РБК-Украина.