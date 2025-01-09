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Чи можна в стару машину лити сучасний бензин: поради водіям

Четвер 09 січня 2025 22:00
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Чи можна в стару машину лити сучасний бензин: поради водіям Фото: чи можна в стару машину лити сучасний бензин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За останні двадцять-двадцять п’ять років автомобільні двигуни зробили гігантський стрибок у своєму розвитку. Але у багатьох громадян і сьогодні з різних причин виникає потреба скористатися автомобілем ще старшого віку. Чим заправляти такі машини?

Про те, чи можна використовувати сучасний бензин в автомобілях минулого століття, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали видань Autocentre і AutoBild та Всесвітня Паливна хартія.

В першу чергу ми говоримо таки не про повсякденні авто, а про варіанти "для душі" – різного роду ретромашини, янгтаймери, олдтаймери, які власники тримають для прогулянок вихідного дня і виїздів на тусовки ретрофанів. Згубити двигун таких раритетів вдвічі шкода, бо майстрів для ремонту сьогодні знайти дуже непросто. Тому фанати ретро, особливо без великого досвіду володіння машинами віком у півстоліття, дуже переймаються типом пально-мастильних матеріалів для них. І правильно роблять, хоча з іншого боку, насправді тут немає нічого хитрого.

Чим відрізняється старий бензин від нинішніх

Всі "цивільні" автомобілі (суперкари не враховуємо) аж до середини минулого століття проектувалися під низькооктанові бензини, з октановим числом 66, 72, 76. При тому ті палива були етильовані – мали у своєму складі свинець. І чим заправляти такі машини сьогодні, коли навіть А-92 на сучасних заправках велика рідкість? Не говорячи про те, що нині свинець вважається неприпустимим компонентом, і його присутність у бензині або геть заборонена, або дозволяється на мізерному рівні (максимум 0,01 грам на кубічний дециметр).

Чи можна в стару машину лити сучасний бензин: поради водіям

Для чого свинець у бензині

В бензинах минулого століття (орієнтовно до 1980-90-х рр.) свинець містився завдяки присадкам, які піднімали антидетонаційну стійкість бензину. Крім того, свинець тоді служив свого роду мастилом у газорозподільному механізмі – він захищав сідла клапанів у голівці блоку циліндрів, та самі клапана від зносу.

Поступово, у кожній країні в різні періоди, свинцевмісні присадки в бензинах замінили на інші антидетонатори. Відповідно, сідла клапанів конструктори почали робити загартованими, тобто більш міцними, і вони вже не потребують "змащення" бензином.

Що буде, якщо залити в стару машину сучасний бензин?

В першу чергу це запитання стосується власників ретроавтомобілів, хоча деінде у глибинці на дорогах зустрічаються старі "Жигулі" і "Волги" з дефорсованими під бензин А-76 двигунами. І їхні водії, на відміну від власників певних музейних екземплярів, заправляють своїх робочих конячок бензином А-92 та А-95 – і це неначе ніяк не відбивається на працездатності їхніх двигунів.

Але слід розуміти, що машини випуску 1970-х років вже мали загартовані сідла клапанів і не боялися бензину без свинцю.

Між тим, шоферські байки стверджують, що сучасні бензині настільки агресивні, що можуть пропалити поршні і клапани старих моторів. Відразу скажемо, що стосовно сучасних бензинів, які продаються в Україні, це не правда.

Справа у тому, що теплотворна спроможність високооктанового бензину навіть менша, ніж у старого низькооктанового. Відтак, температура згоряння сучасного бензину не відрізняється від показників старого палива – і тому поршні та клапани перегріватися і прогорати не будуть. Ще один показник, який впливає на температуру в циліндрі – швидкість згоряння – у сучасних палив не відрізняється від тієї швидкості, з якою згорали у циліндрі бензини типу А-66 та А-72.

Чи можна в стару машину лити сучасний бензин: поради водіям

Чи можна заправляти сучасний бензин у старі авто?

Так, можна. Навіть якщо йдеться про ретроавтомобілі випуску до 1950 – 60-х років. Хоча і не без застережень.

Цікаво, що досвідчені водії старих авто відзначають, як на сучасному бензині ретромотори видають …. меншу потужність. Причина у тому, що тут дається взнаки згадана вище знижена теплотворна спроможність нинішнього палива.

Проте, проблему можна подолати, змінивши у трамблері налаштування запалювання – його момент треба змістити приблизно на 5 градусів вперед. Після цього віддача старого двигуна навіть збільшиться, адже більша детонаційна стійкість бензину при ранньому запалюванні дозволяє знімати з двигуна більшу потужність.

Сучасна хімія у допомогу

Зістарити сучасний бензин допоможе сучасна хімія. До якої вдаються колекціонери ретротехніки, які дбають про стан своїх раритетів. Вони не заправляють сучасний бензин у чистому вигляді, а додають у нього спеціальну присадку – так званий замінювач свинцю, або Blei-Ersatz за класифікацією Liqui Moly.

Німецький препарат надає сучасному високооктановому і неетильованому бензину характеристики пального середини ХХ століття. Повного складу і принципу дії "Блей-ерзацу" виробник не розкриває, проте для власника ретроавтомобіля важливіше, що з ним можна не хвилюватись щодо стану двигуна після заправки на сучасній АЗС. Більше того, потреба у корекції кута випередження запалення та інших утручаннях в налаштування двигуна з подібними препаратами відпадає.

Коротко

Непоганий спосіб з’ясувати, чи не впливає сучасний бензин на роботу конкретного ретроавтомобіля – звернутись до діагноста двигунів чи до досвідченого експерта-карбюраторника. Майстер протестує двигун за власними методами під час роботи на сучасному паливі, і будьте певні, що помітить небезпечні зміни у поведінці. При тому кваліфікований майстер може переналаштувати момент запалювання і дозування карбюратор, щоб компенсувати виявлені відхилення у роботі мотора.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чим заправляти машини з американського ринку.

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