UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можна сплатити добровільний пенсійний внесок за період відпустки: відповідь ПФУ

Ілюстративне фото: як отримтаи страховий стаж в Україні за період відпустки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні до страхового стажу зараховуються місяці, за які роботодавцем або самою особою сплачено страхові внески.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд.

Як зазначили у ПФУ, якщо роботодавець не сплачував за працівника страхові внески за попередні кілька місяців, то цей період до страхового стажу зараховано не буде.

Однак відтепер сплачувати добровільні пенсійні внески через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за спрощеним механізмом можна самостійно.

У такому разі сума сплачених страхових внесків буде врахована за місяць, у якому кошти надійдуть на рахунок Фонду. При сплаті добровільного внеску в місяці, коли ви не маєте заробітку, ви набудете страховий стаж.

Для того щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, що визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати. З 1 квітня 2024 року – це 1 760 грн (22% х 8 000 грн, де 8 000 грн – розмір мінімальної заробітної плати).

Раніше РБК-Україна розповідало, як переселенцям оформити виплати та кого можуть позбавити грошової допомоги. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд України