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Можно ли уплатить добровольный пенсионный взнос за период отпуска: ответ ПФУ

Иллюстративное фото: как получить страховой стаж в Украине за период отпуска (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в страховой стаж засчитываются месяцы, за которые работодателем или самим лицом уплачены страховые взносы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.

Как отметили в ПФУ, если работодатель не платил за работника страховые взносы за предыдущие несколько месяцев, то этот период в страховой стаж отнесен не будет.

Однако теперь платить добровольные пенсионные взносы через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины по упрощенному механизму можно самостоятельно.

В таком случае сумма уплаченных страховых взносов будет учтена за месяц, в котором денежные средства поступят на счет Фонда. При уплате добровольного взноса в месяце, когда у вас нет заработка, вы приобретете страховой стаж.

Для того чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, определяемого как 22% размера минимальной заработной платы. С 1 апреля 2024 года – это 1 760 грн (22% х 8 000 грн, где 8 000 грн – размер минимальной заработной платы).

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Пенсионный фонд Украины