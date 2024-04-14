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Чи можна родичам пацієнта бути в реанімації: МОЗ дало неочікувану відповідь

Фото: МОЗ пояснило, чи можна родичам перебувати в реанумації (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Реанімації в Україні є відкритими. Тобто пацієнта в реанімації також можна відвідувати та залишатися поруч тривалий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

"Багато хто досі не знає, що реанімації є відкритими. Вільний доступ затверджено наказом МОЗ ще у 2016 році", - наголосили в міністерстві.

У вимогах до багатьох медичних пакетів, за якими НСЗУ укладає договори з медичними закладами, прописано окремим пунктом забезпечення права пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до них відвідувачів 24/7 в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами.

Відвідувачем, за даними міністерства, може бути будь-яка особа незалежно від родинних стосунків.

Але ті, хто не є батьками пацієнта-дитини, мають право на допуск до реанімації лише за умови наявності усної згоди одного з батьків пацієнта-дитини або законних представників.

Водночас МОЗ наголошує, що один відвідувач може бути біля пацієнта без обмежень по часу. Проте одночасно біля пацієнта може бути не більше двох людей.

 

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