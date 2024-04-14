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Можно ли родственникам пациента быть в реанимации: Минздрав дал неожиданный ответ

Фото: Минздрав объяснил, можно ли родственникам находиться в реанумации (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Реанимации в Украине являются открытыми. То есть пациента в реанимации также можно посещать и оставаться рядом длительное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"Многие до сих пор не знают, что реанимации открыты. Свободный доступ утвержден приказом Минздрава еще в 2016 году", - подчеркнули в министерстве.

В требованиях ко многим медицинским пакетам, по которым НСЗУ заключает договоры с медицинскими учреждениями, прописано отдельным пунктом обеспечения права пациентов, находящихся на лечении в отделении интенсивной терапии, на допуск к ним посетителей 24/7 в любой день недели согласно правилам, определенными действующими нормативно правовыми актами.

Посетителем, по данным министерства, может быть любое лицо вне зависимости от родственных отношений.

Но те, кто не является родителями пациента-ребенка, имеют право на допуск к реанимации только при условии наличия устного согласия одного из родителей пациента-ребенка или законных представителей.

В то же время, Минздрав отмечает, что один посетитель может быть у пациента без ограничений по времени. Однако одновременно у пациента может быть не больше двух человек.

 

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