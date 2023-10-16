Можно ли продать жилье, которое находится в оккупации: объяснение юриста

Во время войны в Украине невозможно продавать и покупать жилье, находящееся на временно оккупированных территориях. Также это невозможно сделать, если населенный пункт включен в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.

Об этом в колонке для РБК-Украина рассказывает младший юрист адвокатского объединения "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш.

Какое жилье нельзя продавать во время войны

"Невозможно приобрести в собственность недвижимое имущество, которое находится на территории активных боевых действий и временно оккупированных российской федерацией территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ", – объясняет Ярина Паш.

По ее словам, согласно действующим нормативно-правовым актам, невозможно приобрести в собственность недвижимое имущество, которое:

находится на территории ведения активных боевых действий;

на временно оккупированных РФ территориях или включенных в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ.

Список таких территорий утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Поэтому когда ищете, какое жилье купить, нужно определить его точное местонахождение.

"Нужно убедиться, не находится ли оно в административных пределах находящихся под оккупацией населенных пунктов или на которых ведутся активные боевые действия", – добавляет специалист.

Кроме того, во время широкомасштабного вторжения РФ в Украину запрещается покупать имущество у тех, кто связан с государством-агрессором. Поэтому также нужно проверить, не является ли продавец жилья гражданином РФ или юрлицом, зарегистрированным на территории государства-агрессора, отмечает юрист.