Чи можна після отримання повістки самостійно обрати місце служби та спеціальність: пояснення

Рекрутинг передбачає добровільну явку військовозобов'язаного до військкомату, щоб він зміг самостійно обрати спеціальність і місце служби.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів засновник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв.
"Є така директива, яка регламентує, що по рекрутингу розвиваються ті громадяни, які добровільно вирішили долучитися до лав Збройних Сил", - каже Грезєв.
Добровільна явка до центру комплектування можлива й після того, як військовозобов'язаному вручили повістку. У такому разі він може знайти для себе місце та пройти співбесіду з рекомендаційним листом.
Владислав зазначає, що якщо на першу явку в ТЦК людина прийде з рекомендаційним листом, тоді вона піде шляхом рекрутингу.
Добровільною також вважається явка, коли військовозобов'язаний сам прийшов у військкомат після отримання першої повістки.
"Якщо людину примусово доставили в центр комплектування в той чи інший спосіб, тут уже точно ні (не вдасться мобілізуватися через рекрутинг - ред.). Так регламентує директива зараз", - пояснює засновник Lobby X.
Він додає, що центри комплектування також мають плани з поповнення особового складу, які повинні виконувати. І в ці плани не враховують людей, які зголошуються служити добровільно, тому існує цей чіткий розподіл.
Владислав Грезєв каже, що щотижня кількість відгуків на вакансії збільшується. Рекрутинг має попит, тому що система є доволі прозорою, вважає він.
"Здебільшого люди користуються рекрутингом, бо бачать як армія та держава працюють на те, щоб робити цей процес зручним, зрозумілим, прогнозованим", - пояснює Владислав.
Основна перевага рекрутингу в тому, що людина контролює місце, на яке вона потрапить. Грезєв додає, що в роботі виникають різні оказії, які команда намагається швидко виправити та вдосконалити систему.
"Тому попит збільшується. Людям важливо контролювати своє майбутнє якомога більше, бо це їхнє життя і здоров'я", - наголошує він.
Наразі неможливо дослідити кількість успішних прикладів у рекрутингу, тому що військові підрозділи не можуть зобов'язати звітувати про це. Але платформи, які надають послуги з рекрутингу, розробляють механізми для цього.
"У середньому десь до 15 000. Це ті, кого ми точно змогли залучити, але в реальності цифра може бути значно більшою, проте точно не меншою, ніж 10. Якщо екстраполювати ці цифри на весь масштаб нашої роботи, то це приблизно так, і ми їх применшуємо спеціально", - пояснює Грезєв.
Раніше ми розповідали, які вакансії в армії найбільш популярні.
Читайте також, кому можуть відмовити в бойовій посаді під час рекрутингу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.