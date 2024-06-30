Чи можна після отримання повістки самостійно обрати місце служби та спеціальність: пояснення

Чи можна після отримання повістки пройти рекрутинг

"Є така директива, яка регламентує, що по рекрутингу розвиваються ті громадяни, які добровільно вирішили долучитися до лав Збройних Сил", - каже Грезєв.

Добровільна явка до центру комплектування можлива й після того, як військовозобов'язаному вручили повістку. У такому разі він може знайти для себе місце та пройти співбесіду з рекомендаційним листом.

Владислав зазначає, що якщо на першу явку в ТЦК людина прийде з рекомендаційним листом, тоді вона піде шляхом рекрутингу.

Добровільною також вважається явка, коли військовозобов'язаний сам прийшов у військкомат після отримання першої повістки.

"Якщо людину примусово доставили в центр комплектування в той чи інший спосіб, тут уже точно ні (не вдасться мобілізуватися через рекрутинг - ред.). Так регламентує директива зараз", - пояснює засновник Lobby X.

Він додає, що центри комплектування також мають плани з поповнення особового складу, які повинні виконувати. І в ці плани не враховують людей, які зголошуються служити добровільно, тому існує цей чіткий розподіл.

Чи користується рекрутинг попитом

Владислав Грезєв каже, що щотижня кількість відгуків на вакансії збільшується. Рекрутинг має попит, тому що система є доволі прозорою, вважає він.

"Здебільшого люди користуються рекрутингом, бо бачать як армія та держава працюють на те, щоб робити цей процес зручним, зрозумілим, прогнозованим", - пояснює Владислав.

Основна перевага рекрутингу в тому, що людина контролює місце, на яке вона потрапить. Грезєв додає, що в роботі виникають різні оказії, які команда намагається швидко виправити та вдосконалити систему.

"Тому попит збільшується. Людям важливо контролювати своє майбутнє якомога більше, бо це їхнє життя і здоров'я", - наголошує він.

Наразі неможливо дослідити кількість успішних прикладів у рекрутингу, тому що військові підрозділи не можуть зобов'язати звітувати про це. Але платформи, які надають послуги з рекрутингу, розробляють механізми для цього.

"У середньому десь до 15 000. Це ті, кого ми точно змогли залучити, але в реальності цифра може бути значно більшою, проте точно не меншою, ніж 10. Якщо екстраполювати ці цифри на весь масштаб нашої роботи, то це приблизно так, і ми їх применшуємо спеціально", - пояснює Грезєв.