Чи можна оскаржити отримання повістки: пояснення юриста

Повістка – це лише документ, який інформує військовозобов'язаних про необхідність прибути до територіального центру комплектування. Вона не обов'язково означає, що за її отриманням буде військова служба.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів Нікіта Муренко, керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Він пояснив, чи можна оскаржити отримання повістки.
Верховний Суд України у своїй постанові від 08 вересня 2022 року дослідив це питання та зазначив, що повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до Закону, говорить фахівець.
"Повістка – це лише засіб оповіщення військовозобов'язаної особи для її прибуття на вказану дату до територіального центру комплектування. Форма повістки визначена Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних. Вона не має обов'язкового наслідку укладення контракту для проходження військової служби", – пояснює Нікіта Муренко.
Обов'язок військовозобов'язаної людини з'явитися за викликом до відповідного територіального центру комплектування встановлений не повісткою, а законом України "Про військовий обов'язок і військову службу". У ньому зазначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
Людина може відмовитися від отримання повістки, якщо були певні порушення при її заповненні. Зокрема, дані дописувала у частково заповнений бланк повістки, якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача та якщо повістку вручає не уповноважена особа, яка немає печатки, або якщо певні дані вносили безпосередньо при вас.
Тому повістку як таку не можна оскаржити в суді, але можливо оскаржити постанови про накладення штрафу за ухилення від військового обліку, якщо вас притягнуть до адміністративної відповідальності за даний факт, каже експерт.
"Адже фактично ви не ухиляєтесь від обліку, а лише відмовилися від незаконного оформлення та способу вручення повістки – такого, що порушує визначений Кабінетом Міністрів України порядок", – додає фахівець.
Раніше юрист назвав три причини для відмови від отримання повістки.
Також стало відомо, чи можуть вручити повістку через родичів військовозобов'язаного.
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