Чи можна оскаржити отримання повістки: пояснення юриста

Чи можна оскаржити отримання повістки

Верховний Суд України у своїй постанові від 08 вересня 2022 року дослідив це питання та зазначив, що повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до Закону, говорить фахівець.

"Повістка – це лише засіб оповіщення військовозобов'язаної особи для її прибуття на вказану дату до територіального центру комплектування. Форма повістки визначена Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних. Вона не має обов'язкового наслідку укладення контракту для проходження військової служби", – пояснює Нікіта Муренко.

Обов'язок військовозобов'язаної людини з'явитися за викликом до відповідного територіального центру комплектування встановлений не повісткою, а законом України "Про військовий обов'язок і військову службу". У ньому зазначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

Фото: Повістку оскаржити неможна, але можливо оскаржити постанови про накладення штрафу за ухилення від військового обліку (facebook.com/gazetadp)

Людина може відмовитися від отримання повістки, якщо були певні порушення при її заповненні. Зокрема, дані дописувала у частково заповнений бланк повістки, якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача та якщо повістку вручає не уповноважена особа, яка немає печатки, або якщо певні дані вносили безпосередньо при вас.

Тому повістку як таку не можна оскаржити в суді, але можливо оскаржити постанови про накладення штрафу за ухилення від військового обліку, якщо вас притягнуть до адміністративної відповідальності за даний факт, каже експерт.

"Адже фактично ви не ухиляєтесь від обліку, а лише відмовилися від незаконного оформлення та способу вручення повістки – такого, що порушує визначений Кабінетом Міністрів України порядок", – додає фахівець.