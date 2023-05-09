Можно ли обжаловать получение повестки: объяснение юриста

Можно ли обжаловать получение повестки

Верховный Суд Украины в своем постановлении от 08 сентября 2022 года исследовал этот вопрос и отметил, что повестка не может быть обжалована в любом суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения лица о необходимости исполнить воинскую обязанность в соответствии с Законом, говорит специалист.

"Повестка – это только средство оповещения военнообязанного лица для его прибытия на указанную дату в территориальный центр комплектования. Форма повестки определена Порядком организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных. Она не имеет обязательного следствия заключения контракта для прохождения военной службы", – объясняет Никита Муренко.

Обязанность военнообязанного явиться по вызову в соответствующий территориальный центр комплектования установлена не повесткой, а законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". В нем говорится, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины.

Фото: Повестку обжаловать нельзя, но можно обжаловать постановление о наложении штрафа за уклонение от военного учета (facebook.com/gazetadp)

Человек может отказаться от получения повестки, если имелись определенные нарушения при ее заполнении. В частности, данные дописывали в частично заполненный бланк повестки, если в повестке указаны неправильные данные получателя и если повестку вручает не уполномоченное лицо, не имеющее печати, или если определенные данные вносили непосредственно при вас.

Поэтому повестку как таковую нельзя обжаловать в суде, но можно обжаловать постановления о наложении штрафа за уклонение от военного учета, если вас привлекут к административной ответственности за данный факт, говорит эксперт.

"Ведь фактически вы не уклоняетесь от учета, а только отказались от незаконного оформления и способа вручения повестки – такого, который нарушает определенный Кабинетом Министров Украины порядок", – добавляет специалист.