Чи можна купувати квартиру з боргами за комуналку та чим це загрожує: пояснення

Нерідко існуючі борги за комунальні послуги – привід для зниження ціни на нерухомість. Деякі покупці, намагаючись придбати житло якомога дешевше, не гають час на ретельні перевірки та дізнаються про борги вже після купівлі квартири.

При цьому вони ризикують стати фігурантами судових справ щодо стягнення з них заборгованості, говорить у коментарі РБК-Україна керівник адвокатського бюро Тетяна Даниленко . Вона розповіла, чи може квартира з боргами за комунальні послуги стати об’єктом для покупки та чи треба платити борг за попереднього власника.

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Чи вимагають відсутність боргів при продажу квартири

На законодавчому рівні в Україні не вимагається в обов'язковому порядку надавати довідку про наявність або відсутність боргів з квартплати при укладенні договору купівлі-продажу нерухомості. Тож самі борги продавати житло не завадять.

"Виняток можуть становити лише ситуації, коли на нерухомість накладено арешт через примусове стягнення боргу, який ставить понад 20 мінімальних заробітних плат, що на 1 квітня 2024 року складає 160 000 грн", – пояснює Тетяна Даниленкою

У випадку якщо є заборона на відчуження нерухомості, продати її не можна, каже адвокат.

"Якщо квартиру заарештовано через борги за комуналку, то заборону можна зняти лише після погашення заборгованості через судового виконавця. В інших ситуаціях, якщо нотаріус і покупець не просять надати виписку про оплату комунальних рахунків, покупець цього може не робити. За законодавством України продавати квартиру з боргами з комунальних послуг не заборонено", – описує ситуацію фахівець.

Чи переходить борг по комуналці до нового власника?

Купівля нерухомості означає, що у вас з'являється право власності, а разом з тим переходять і обов'язки, пов'язані з ним.

Фото: Якщо є заборона на відчуження нерухомості, продати її не можна (Getty Images)

Але з огляду на те, що це настає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі, борг за квартиру, який накопичився раніше, ви оплачувати не повинні. Це обов'язок попереднього власника. Споживачі зобов'язані розрахуватися за комунальні послуги лише у випадку, якщо вони фактично скористалися цими послугами.

"Судова практика, визначає, що нові власники не відповідальні за борги щодо комунальних послуг попередніх власників. Виняток – у договорі прописано, що всі борги по нерухомості переходять новому власнику. Але на практиці ситуація може бути зовсім інша", – каже адвокат.

Що робити, якщо від вас вимагають сплатити борг за попереднього власника

Все одно потрібно бути готовим, що комунальні служби можуть пред'явити вимоги оплатити борг або почнуть спонукати до сплати, під приводом не укладення без цього договорів з новим власником. Сміливо відмовляйте їм в цьому, тому що за законом такі претензії безпідставні, закликає Тетяна Данилеко.

"Будьте впевнені, співробітники комунального підприємства, виставляючи платежі, знають, що ви не повинні їх оплачувати, але наважуються на такий крок, щоб у будь-який спосіб стягнути на свою користь кошти. Винятком є випадок, коли ви погоджуєтесь відшкодувати борг, і це зазначено в договорі купівлі-продажу. За загальними правилами, борг буде значитися за попереднім власником протягом трьох років, після чого, якщо його не погашати, він спишеться за терміном позовної давності", – пояснює вона.

Рекомендації юристів. Загалом, щоб уникнути вирішення питань з боргами попередніх власників, перед покупкою квартири наполягайте на пред’явленні продавцем довідки про відсутність заборгованості за спожиті послуги.

Тут варто також врахувати той нюанс, що у квартирі може бути кілька власників, і кожен може мати свій особовий рахунок.

"Тому обов'язково перевірте інформацію за кожним рахунком в обслуговуючій компанії. Це не займе багато часу, але одночасно убезпечить від проблематичних ситуацій з керуючою компанією та постачальниками комунальних послуг в подальшому", – радить Тетяна Даниленко.