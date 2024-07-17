Можно ли покупать квартиру с долгами за коммуналку и чем это грозит: объяснение

Нередко существующие долги за коммунальные услуги – повод снижения цены на недвижимость. Некоторые покупатели, пытаясь приобрести жилье как можно дешевле, не тратят время на тщательные проверки и узнают о долгах уже после покупки квартиры.

При этом они рискуют стать фигурантами судебных дел по взысканию с них задолженности, говорит в комментарии РБК-Украина руководитель адвокатского бюро Татьяна Даниленко . Она рассказала, может ли квартира с долгами за коммунальные услуги стать объектом для покупки и нужно ли платить долг за предыдущего вадельца.

Содержание:

Требуют ли отсутствие долгов при продаже квартиры

На законодательном уровне в Украине не требуется в обязательном порядке предоставлять справку о наличии или отсутствии долгов по квартплате при заключении договора купли-продажи недвижимости. Так что сами долги продать жилье не помешают.

"Исключение могут составлять только ситуации, когда на недвижимость наложен арест из-за принудительного взыскания долга, который ставит более 20 минимальных заработных плат, что на 1 апреля 2024 года составляет 160 000 грн", – объясняет Татьяна Даниленко.

В случае, если есть запрет на отчуждение недвижимости, продать ее нельзя, говорит адвокат.

"Если квартира арестована из-за долгов за коммуналку, то запрет можно снять только после погашения задолженности через судебного исполнителя. В других ситуациях, если нотариус и покупатель не просят предоставить выписку об оплате коммунальных счетов, покупатель этого может не делать. По законодательству Украины продавать квартиру с долгами по коммунальным услугам не запрещено", – описывает ситуацию специалист.

Переходит ли долг по коммуналке к новому владельцу?

Покупка недвижимости значит, что у вас возникает право принадлежности, а совместно с тем переходят и обязанности, связанные с ним.

Фото: Если есть запрет на отчуждение недвижимости, продать его нельзя (Getty Images)

Но учитывая, что это наступает с момента регистрации в Едином государственном реестре, долг за накопившуюся ранее квартиру вы оплачивать не должны. Это обязанность предыдущего владельца. Потребители обязаны рассчитаться за коммунальные услуги только в том случае, если они фактически воспользовались этими услугами.

"Судебная практика определяет, что новые собственники не ответственны за долги по коммунальным услугам предыдущих собственников. Исключение – в договоре прописано, что все долги по недвижимости переходят новому собственнику. Но на практике ситуация может быть совсем другая", – говорит адвокат.

Что делать, если от вас требуют уплатить долг за предыдущего владельца

Все равно нужно быть готовым, что коммунальные службы могут предъявить требования оплатить долг или начнут побуждать к уплате под предлогом не заключения без этого договоров с новым собственником. Смело отказывайте им в этом, потому что по закону такие претензии безосновательны, призывает Татьяна Данилеко.

"Будьте уверены, сотрудники коммунального предприятия, выставляя платежи, знают, что вы не должны их оплачивать, но решаются на такой шаг, чтобы каким-либо образом взыскать в свою пользу средства. Исключением является случай, когда вы соглашаетесь возместить долг, и это отмечено в договоре купли-продажи. По общим правилам, долг будет числиться по предыдущему владельцу в течение трех лет, после чего, если его не погашать, он спишется по сроку исковой давности", – объясняет она.

Рекомендации юристов. В целом во избежание решения вопросов с долгами предыдущих владельцев перед покупкой квартиры настаивайте на предъявлении продавцом справки об отсутствии задолженности за потребленные услуги.

Здесь следует также учесть тот нюанс, что в квартире может быть несколько владельцев, и у каждого может быть свой лицевой счет.

"Поэтому обязательно проверьте информацию по каждому счету в обслуживающей компании. Это не займет много времени, но одновременно обезопасит от проблематических ситуаций с управляющей компанией и поставщиками коммунальных услуг в дальнейшем", – советует Татьяна Даниленко.