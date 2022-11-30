Чи можна колаборантів з УПЦ МП обміняти на бійців ЗСУ: в розвідці дали пояснення

Затриманих священнослужителів УПЦ (МП) за співпрацю з ворогом можуть долучити до обмінного фонду за прикладом кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.

"На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися - і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті - ми точно будемо використовувати", - відзначив він.

Нагадаємо, що Україна в рамках масштабного обміну повернула додому з російського полону 215 військових, зокрема "азовців". Серед звільнених воїнів є відомій всім українські захисники ті, хто пережив теракт в Оленівці. Взамін російській стороні передали зрадника України Віктора Медведчука та 55 окупантів.

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