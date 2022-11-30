Можно ли коллаборантов из УПЦ МП обменять на бойцов ВСУ: в разведке дали объяснение

Задержанных священнослужителей УПЦ (МП) за сотрудничество с врагом могут приобщить к обменному фонду по примеру кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.

"На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые для этого будут появляться - и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые - мы точно будем использовать", - отметил он.

Напомним, что Украина в рамках масштабного обмена вернула домой из российского плена 215 военных, в том числе "азовцев". Среди освобожденных воинов известны всем украинские защитники и те, кто пережил теракт в Еленовке. Взамен российской стороне передали предателя Украины Виктора Медведчука и 55 оккупантов.

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