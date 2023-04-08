Пенсия в 60 лет: можно ли докупить страховой стаж

Все функции и возможности, доступные в системе пенсионного страхования в Украине ранее доступны и сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

"Для того чтобы докупить стаж за предыдущий период, необходимо заключить договор о добровольной уплате единого взноса с органом налоговой службы по месту жительства", - говорится в сообщении.

Как отметили в ПФУ, закон Украины от 04.11.2022 № 2734-IX об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании только дополняет и расширяет механизм добровольного участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Напомним, законом определены требования о наличии стажа для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет.

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2023 году необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

В случае если страхового стажа не хватает, граждане могут заплатить единый взнос и получить право на пенсию.