Чи можна буксирувати машину на "автоматі": важливі поради

У дорозі трапляється різне, і буває, що машина сама їхати далі не може, а евакуатор з якоїсь причини недоступний. Залишається продовжити поїздку "на шнурку", але... Часто це можливо і для машини з автоматичною трансмісією, проте так саме часто з нею цього робити не можна.

З автоматом на буксирі

Намагаючись зекономити на евакуаторі якусь тисячу гривень, водій машини з АКП може втратити тисячу доларів, обравши варіант з буксиром. Відтак, якщо у вас саме така трансмісія, варто заздалегідь дізнатися всі тонкощі буксирування саме вашої машини.

Певно, варто нагадати, що в наш на авто використовується чотири типи автоматичних коробок, і у кожного в цьому сенсі свої нюанси. Зазначимо тільки, що говоримо тут про буксирування машин, в яких поламалась не трансмісія, а щось інше

Класична гідромеханічна АКП. Найчастіше вважається, що машини з класичними автоматами буксирувати не можна – принаймні, в наш час про це зазвичай йдеться у заводському мануалі. Виробнику треба вірити, але є чимало моделей, які при офіційній забороні цілком успішно їздять "на краватці". Справа у тому, що нюанси з буксируванням машин на автоматі пояснюються конструкцією АКП: вона і змащується, і охолоджується, і перемикається робочою рідиною (оливою), яка подається насосом. Який працює тільки при працюючому двигуні.

Відтак, у водія є два варіанти. Або буксирувати машину з працюючим двигуном, або двигун не заводити (тим більше, коли він поламаний), але їхати на невеликій швидкості і на коротку відстань. Колись автовиробники давали споживачам такі собі формули буксирування: наприклад, 50х50, або 30х30. Тобто дозволялось протягнути машину на 50 км на швидкості 50 км/год. Сьогодні дозволений діапазон став вужчим, найчастіше це 20–40 км/год і 20–40 км відстані. Проте наголосимо, що коли ви зібралися порушувати заводську інструкцію, обов’язково з’ясуйте у досвідчених власників вашої моделі, чи справді коробка витримає нетривалу і неспішну поїздку.

Коробка-робот. Якщо йдеться про дешевий робот – так звану роботизовану механіку, то вона за суттю є звичайною МКП з прилаштованими сервоприводами, які переміщують важелі куліси і зчеплення. Відтак, в неї є така сама нейтральна передача, як і в старої доброї МКП. А значить, у цьому положенні селектора трансмісії ваше авто можна буксирувати без додаткових застережень.

Преселективний робот (з двома зчепленнями) Досконалі і складні трансмісії типу DSG, DCT, Powershift, S-tronic та ін. мають здебільшого механічне начиння. Проте їхні виробники висувають певні обмеження щодо буксирування. Конструктори по-різному визначають це питання для різних моделей коробок и авто, хоча найчастіше буксировка таки дозволяється. Але зазвичай є обмеження, і вони стосуються і швидкості руху – 15–50 км/год, і відстані – 15-50 км. Причина та сама, що й в попередньому випадку: недостатнє змащування відповідальних вузлів під час буксирування.

Варіатор CVT. Безступінчаста трансмісія у сучасному виконанні не така вже і проста, і до того ж вразлива до грубого поводження. Тому і до буксирування машин з варіатором треба ставитись відповідально. Часто таким моделям дозволяється лише затягування тросом на евакуатор, і ні про яку поїздку на буксирі не йдеться. А в тих випадках, коли таки йдеться, буксирувати машини з CVT можна тільки при працюючому двигуні. Причина та сама – для змащування пар тертя потрібен тиск оливи від насосу, який качає тільки під час роботи двигуна.

Коротко

Зважаючи на ціну ремонту автоматичної трансмісії, зіпсованої під час невдалого буксирування, всі сумніви щодо успіху операції вирішуйте на користь … евакуатора. Можливо, щоб зекономити кошти на його оплаті, спробуйте більш ретельно пошукати максимально близьку СТО, де вашій машині повернуть спроможність рухатись самостійно.