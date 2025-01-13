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Чи можна буксирувати машину на "автоматі": важливі поради

Понеділок 13 січня 2025 09:15
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Чи можна буксирувати машину на "автоматі": важливі поради Фото: чи можна буксирувати машину на "автоматі" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Один з недоліків автоматичних трансмісій – неабиякі нюанси з буксируванням машин "на автоматі". Визначаємо, чи можна буксирувати сучасну машину з АКП.

Про те, як і коли можна буксирувати машину з автоматом, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали Motor і "AutoBild Україна".

У дорозі трапляється різне, і буває, що машина сама їхати далі не може, а евакуатор з якоїсь причини недоступний. Залишається продовжити поїздку "на шнурку", але... Часто це можливо і для машини з автоматичною трансмісією, проте так саме часто з нею цього робити не можна.

З автоматом на буксирі

Намагаючись зекономити на евакуаторі якусь тисячу гривень, водій машини з АКП може втратити тисячу доларів, обравши варіант з буксиром. Відтак, якщо у вас саме така трансмісія, варто заздалегідь дізнатися всі тонкощі буксирування саме вашої машини.

Певно, варто нагадати, що в наш на авто використовується чотири типи автоматичних коробок, і у кожного в цьому сенсі свої нюанси. Зазначимо тільки, що говоримо тут про буксирування машин, в яких поламалась не трансмісія, а щось інше

Чи можна буксирувати машину на &quot;автоматі&quot;: важливі поради

Класична гідромеханічна АКП. Найчастіше вважається, що машини з класичними автоматами буксирувати не можна – принаймні, в наш час про це зазвичай йдеться у заводському мануалі. Виробнику треба вірити, але є чимало моделей, які при офіційній забороні цілком успішно їздять "на краватці". Справа у тому, що нюанси з буксируванням машин на автоматі пояснюються конструкцією АКП: вона і змащується, і охолоджується, і перемикається робочою рідиною (оливою), яка подається насосом. Який працює тільки при працюючому двигуні.

Відтак, у водія є два варіанти. Або буксирувати машину з працюючим двигуном, або двигун не заводити (тим більше, коли він поламаний), але їхати на невеликій швидкості і на коротку відстань. Колись автовиробники давали споживачам такі собі формули буксирування: наприклад, 50х50, або 30х30. Тобто дозволялось протягнути машину на 50 км на швидкості 50 км/год. Сьогодні дозволений діапазон став вужчим, найчастіше це 20–40 км/год і 20–40 км відстані. Проте наголосимо, що коли ви зібралися порушувати заводську інструкцію, обов’язково з’ясуйте у досвідчених власників вашої моделі, чи справді коробка витримає нетривалу і неспішну поїздку.

Коробка-робот. Якщо йдеться про дешевий робот – так звану роботизовану механіку, то вона за суттю є звичайною МКП з прилаштованими сервоприводами, які переміщують важелі куліси і зчеплення. Відтак, в неї є така сама нейтральна передача, як і в старої доброї МКП. А значить, у цьому положенні селектора трансмісії ваше авто можна буксирувати без додаткових застережень.

Преселективний робот (з двома зчепленнями) Досконалі і складні трансмісії типу DSG, DCT, Powershift, S-tronic та ін. мають здебільшого механічне начиння. Проте їхні виробники висувають певні обмеження щодо буксирування. Конструктори по-різному визначають це питання для різних моделей коробок и авто, хоча найчастіше буксировка таки дозволяється. Але зазвичай є обмеження, і вони стосуються і швидкості руху – 15–50 км/год, і відстані – 15-50 км. Причина та сама, що й в попередньому випадку: недостатнє змащування відповідальних вузлів під час буксирування.

Варіатор CVT. Безступінчаста трансмісія у сучасному виконанні не така вже і проста, і до того ж вразлива до грубого поводження. Тому і до буксирування машин з варіатором треба ставитись відповідально. Часто таким моделям дозволяється лише затягування тросом на евакуатор, і ні про яку поїздку на буксирі не йдеться. А в тих випадках, коли таки йдеться, буксирувати машини з CVT можна тільки при працюючому двигуні. Причина та сама – для змащування пар тертя потрібен тиск оливи від насосу, який качає тільки під час роботи двигуна.

Чи можна буксирувати машину на &quot;автоматі&quot;: важливі поради

Коротко

Зважаючи на ціну ремонту автоматичної трансмісії, зіпсованої під час невдалого буксирування, всі сумніви щодо успіху операції вирішуйте на користь … евакуатора. Можливо, щоб зекономити кошти на його оплаті, спробуйте більш ретельно пошукати максимально близьку СТО, де вашій машині повернуть спроможність рухатись самостійно.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розглядало 5 міфів про електричний ручник авто.

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