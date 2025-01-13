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Можно ли буксировать машину на "автомате": важные советы

Понедельник 13 января 2025 09:15
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Можно ли буксировать машину на "автомате": важные советы Фото: можно ли буксировать машину на "автомате" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Один из недостатков автоматических трансмиссий - нешуточные нюансы с буксировкой машин "на автомате". Определяем, можно ли буксировать современную машину с АКП.

О том, как и когда можно буксировать машину с автоматом, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы Motor и "AutoBild Украина".

В дороге случается разное, и бывает, что машина сама ехать дальше не может, а эвакуатор по какой-то причине недоступен. Остается продолжить поездку "на шнурке", но... Часто это возможно и для машины с автоматической трансмиссией, однако так же часто с ней этого делать нельзя.

С автоматом на буксире

Пытаясь сэкономить на эвакуаторе какую-то тысячу гривен, водитель машины с АКП может потерять тысячу долларов, выбрав вариант с буксиром. Поэтому, если у вас именно такая трансмиссия, стоит заранее узнать все тонкости буксировки именно вашей машины.

Вероятно, стоит напомнить, что в наш на авто используется четыре типа автоматических коробок, и у каждого в этом смысле свои нюансы. Отметим только, что говорим здесь о буксировке машин, в которых поломалась не трансмиссия, а что-то другое

Можно ли буксировать машину на &quot;автомате&quot;: важные советы

Классическая гидромеханическая АКП. Чаще всего считается, что машины с классическими автоматами буксировать нельзя - по крайней мере, в наше время об этом обычно говорится в заводском мануале. Производителю надо верить, но есть немало моделей, которые при официальном запрете вполне успешно ездят "на галстуке". Дело в том, что нюансы с буксировкой машин на автомате объясняются конструкцией АКП: она и смазывается, и охлаждается, и переключается рабочей жидкостью (маслом), которая подается насосом. Который работает только при работающем двигателе.

Следовательно, у водителя есть два варианта. Либо буксировать машину с работающим двигателем, либо двигатель не заводить (тем более, когда он поломан), но ехать на небольшой скорости и на короткое расстояние. Когда-то автопроизводители давали потребителям некие формулы буксировки: например, 50х50, или 30х30. То есть разрешалось протянуть машину на 50 км на скорости 50 км/ч. Сегодня разрешенный диапазон стал уже, чаще всего это 20-40 км/ч и 20-40 км расстояния. Однако подчеркнем, что если вы собрались нарушать заводскую инструкцию, обязательно выясните у опытных владельцев вашей модели, действительно ли коробка выдержит непродолжительную и неспешную поездку.

Коробка-робот. Если речь идет о дешевом роботе - так называемой роботизированной механике, то она по сути является обычной МКП с пристроенными сервоприводами, которые перемещают рычаги кулисы и сцепления. Следовательно, у нее есть такая же нейтральная передача, как и у старой доброй МКП. А значит, в этом положении селектора трансмиссии ваше авто можно буксировать без дополнительных оговорок.

Преселективный робот (с двумя сцеплениями) Совершенные и сложные трансмиссии типа DSG, DCT, Powershift, S-tronic и др. имеют в основном механическую начинку. Однако их производители выдвигают определенные ограничения по буксировке. Конструкторы по-разному определяют этот вопрос для разных моделей коробок и авто, хотя чаще всего буксировка таки разрешается. Но обычно есть ограничения, и они касаются и скорости движения - 15-50 км/ч, и расстояния - 15-50 км. Причина та же, что и в предыдущем случае: недостаточная смазка ответственных узлов при буксировке.

Вариатор CVT. Бесступенчатая трансмиссия в современном исполнении не так уж и проста, и к тому же уязвима к грубому обращению. Поэтому и к буксировке машин с вариатором надо относиться ответственно. Часто таким моделям разрешается только затягивание тросом на эвакуатор, и ни о какой поездке на буксире речь не идет. А в тех случаях, когда таки речь идет, буксировать машины с CVT можно только при работающем двигателе. Причина та же - для смазки пар трения требуется давление масла от насоса, который качает только во время работы двигателя.

Можно ли буксировать машину на &quot;автомате&quot;: важные советы

Вкратце

Учитывая цену ремонта автоматической трансмиссии, испорченной во время неудачной буксировки, все сомнения относительно успеха операции решайте в пользу ... эвакуатора. Возможно, чтобы сэкономить средства на его оплате, попробуйте более тщательно поискать максимально близкую СТО, где вашей машине вернут способность двигаться самостоятельно.

Напомним, недавно РБК-Украина рассматривало 5 мифов об электрическом ручнике авто.

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