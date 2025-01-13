Можно ли буксировать машину на "автомате": важные советы

О том, как и когда можно буксировать машину с автоматом, читайте в материале РБК-Украина .

В дороге случается разное, и бывает, что машина сама ехать дальше не может, а эвакуатор по какой-то причине недоступен. Остается продолжить поездку "на шнурке", но... Часто это возможно и для машины с автоматической трансмиссией, однако так же часто с ней этого делать нельзя.

С автоматом на буксире

Пытаясь сэкономить на эвакуаторе какую-то тысячу гривен, водитель машины с АКП может потерять тысячу долларов, выбрав вариант с буксиром. Поэтому, если у вас именно такая трансмиссия, стоит заранее узнать все тонкости буксировки именно вашей машины.

Вероятно, стоит напомнить, что в наш на авто используется четыре типа автоматических коробок, и у каждого в этом смысле свои нюансы. Отметим только, что говорим здесь о буксировке машин, в которых поломалась не трансмиссия, а что-то другое

Классическая гидромеханическая АКП. Чаще всего считается, что машины с классическими автоматами буксировать нельзя - по крайней мере, в наше время об этом обычно говорится в заводском мануале. Производителю надо верить, но есть немало моделей, которые при официальном запрете вполне успешно ездят "на галстуке". Дело в том, что нюансы с буксировкой машин на автомате объясняются конструкцией АКП: она и смазывается, и охлаждается, и переключается рабочей жидкостью (маслом), которая подается насосом. Который работает только при работающем двигателе.

Следовательно, у водителя есть два варианта. Либо буксировать машину с работающим двигателем, либо двигатель не заводить (тем более, когда он поломан), но ехать на небольшой скорости и на короткое расстояние. Когда-то автопроизводители давали потребителям некие формулы буксировки: например, 50х50, или 30х30. То есть разрешалось протянуть машину на 50 км на скорости 50 км/ч. Сегодня разрешенный диапазон стал уже, чаще всего это 20-40 км/ч и 20-40 км расстояния. Однако подчеркнем, что если вы собрались нарушать заводскую инструкцию, обязательно выясните у опытных владельцев вашей модели, действительно ли коробка выдержит непродолжительную и неспешную поездку.

Коробка-робот. Если речь идет о дешевом роботе - так называемой роботизированной механике, то она по сути является обычной МКП с пристроенными сервоприводами, которые перемещают рычаги кулисы и сцепления. Следовательно, у нее есть такая же нейтральная передача, как и у старой доброй МКП. А значит, в этом положении селектора трансмиссии ваше авто можно буксировать без дополнительных оговорок.

Преселективный робот (с двумя сцеплениями) Совершенные и сложные трансмиссии типа DSG, DCT, Powershift, S-tronic и др. имеют в основном механическую начинку. Однако их производители выдвигают определенные ограничения по буксировке. Конструкторы по-разному определяют этот вопрос для разных моделей коробок и авто, хотя чаще всего буксировка таки разрешается. Но обычно есть ограничения, и они касаются и скорости движения - 15-50 км/ч, и расстояния - 15-50 км. Причина та же, что и в предыдущем случае: недостаточная смазка ответственных узлов при буксировке.

Вариатор CVT. Бесступенчатая трансмиссия в современном исполнении не так уж и проста, и к тому же уязвима к грубому обращению. Поэтому и к буксировке машин с вариатором надо относиться ответственно. Часто таким моделям разрешается только затягивание тросом на эвакуатор, и ни о какой поездке на буксире речь не идет. А в тех случаях, когда таки речь идет, буксировать машины с CVT можно только при работающем двигателе. Причина та же - для смазки пар трения требуется давление масла от насоса, который качает только во время работы двигателя.

Вкратце

Учитывая цену ремонта автоматической трансмиссии, испорченной во время неудачной буксировки, все сомнения относительно успеха операции решайте в пользу ... эвакуатора. Возможно, чтобы сэкономить средства на его оплате, попробуйте более тщательно поискать максимально близкую СТО, где вашей машине вернут способность двигаться самостоятельно.