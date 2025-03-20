Чи можливо розірвати союз Росії і Китаю: що каже експерт

Перша причина

Китай і Росія пліч-о-пліч, разом з Іраном, протистоять очолюваному Заходом ліберальному міжнародному порядку.

"Росія під керівництвом Путіна не більше зацікавлена ​​в тому, щоб стати відповідальною міжнародною зацікавленою стороною, ніж Китай", - сказав експерт з питань безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Дін Каралекас, вказуючи на схожі світобачення обох столиць.

Скоріше, за його словами, обидва вони прагнуть підірвати цей порядок на користь чогось, що їм буде більш до вподоби, чогось більш орієнтованого на Китай

На думку експерта, за іронією долі дії Трампа за останні кілька тижнів, можливо, завдали більше шкоди ліберальному міжнародному порядку, ніж роки маневрів самого Китаю.

Друга причина

Економіки Росії і Китаю надто взаємопов'язані. Як зазначає Reuters, об'єм взаємної торгівлі обох країн у 2024 році склав понад 244 мільярдів доларів США. При цьому Пекін має перевагу над Москвою. Частка Китаю у зовнішній торгівлі Росії станом на 2024 рік, за оцінками, становила близько 33,8%. Для порівняння, частка Росії у зовнішній торгівлі Китаю значно менша - лише 3,9%.

Третя причина

В Китаї розраховують, що розворот Росії до США, навіть якщо такий станеться, не буде тривалим, адже Трамп прийшов до влади лише на 4 роки. Після нього до влади можуть повернутися представники Демократичної партії з геть іншою позицією щодо Росії і Китаю. Водночас російські та китайські лідери правлять десятиліттями і можуть собі дозволити більш довгострокове та певне планування.

"Навіть у часи значних глобальних змін китайсько-російські відносини залишаються стабільними. Будь-які спроби США вбити клин між нами абсолютно марні", – заявила 27 лютого речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Та на менш офіційному рівні у китайських коментаторів відчувається певна нервозність. Навіть якщо план США, стратегічно відірвати Росію від КНР, провалиться, Кремль має деякі можливості ускладнити життя Пекіну: починаючи від обміну розвідданими, і закінчуючи наданням доступу до рідкоземельних матеріалів, які Росія уже запропонувала США.

25 лютого Китайський інститут сучасних міжнародних відносин, впливовий аналітичний центр, пов’язаний з Міністерством національної безпеки Китаю, опублікував аналіз, у якому критикував нещодавнє зближення США та Росії. У документі попереджається, що мирні переговори без участі ключових зацікавлених сторін, таких як Україна, прискорять глобальну нестабільність і послаблять міжнародні організації. Це непряма критика ініціатив Трампа щодо припинення війни РФ проти України.

У цьому контексті цікавими видаються також оцінки китайського штучного інтелекту Deep Seek, який працює на даних від китайських ЗМІ, які пройшли цензуру влади. Японське видання Jiji Press запитало його про довгострокові перспективи китайсько-російського співробітництва.

Deep Seek визнав потенційні протиріччя в таких регіонах, як Центральна Азія, і попередив, що майбутні російські лідери можуть бути не такими одностайними з Китаєм, як Путін сьогодні. Як зазначає видання, це свідчить про те, що навіть у контрольованому китайському дискурсі існує визнання того, що лояльність Росії не гарантована.