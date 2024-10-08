Чи можливий масштабний наступ росіян на Запорізькому напрямку: що кажуть у ЗСУ

"Для того, щоб відкрити новий напрямок, потрібно як мінімум накопичити кількість декілька тисяч, в середньому 40-50 тисяч додаткової кількості особового складу. Тобто це їм треба або провести мобілізацію, або я не знаю, який спосіб, ще кому що, обіцяти, чи кого чимось налякати, щоб різко збільшити таку кількість російської армії", - сказав Тимочко.

За його словами, стратегічні резерви росіяни підтягнули вже по суті на лінію фронту. Тому різко наростити сили на конкурентному напрямку, не знімаючи військ з інших, навряд чи вдасться.

"Відновити нові наступальні дії на Запорізькому напрямку вони можуть спробувати, я не заперечую. Але це означатиме, що вони змусять або різко посилити контингент, або дуже понизити військові, вірніше, контингент у Криму, тому що прийдеться звідти тягнути резерви", - зазначив представник ЗСУ.

Він нагадав, що Херсонсько-Запорізький напрямок, зокрема Кринки, були для них шаленою проблемою.

"А це невеличке село, яке ЗСУ утримували скільки часу. І тут починати нову атаку на Запорізькому напрямку? Тим паче на напрямку, де був у свій час, наш контрнаступ, де все закопано з обох сторін, зарито... Вони можуть наважитися і можуть пробувати", - додав Тимочко.

За його словами, деяка активізація російських військ, що спостерігається в районі Роботиного, Старомайорського, може свідчити і як про намагання зіграти якусь активізацію для того, щоб не давати ЗСУ з цих напрямків тягнути війська на більш активні лінії фронту. А може бути, що дійсно проводиться якась розвідка боєм,так зване "промацування нашої оборони".

"Чи дійсно ситуація на Запорізькому напрямку може різко змінитися мені на даному етапі важко сказати. Як відволікаючий удар, так. Вони можуть провести це однозначно. Але казати про якесь різке нарощування сил і військ зараз на Запорізькому напрямку найближчим часом Росія зможе організувати, навряд чи", - зазначив Тимочко.