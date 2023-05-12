Чи можливий дефолт у США і як політична боротьба у Вашингтоні позначиться на Україні

За його словами, зараз ситуація максимально схожа на 2011 рік, коли загроза дефолту спричинила зниження кредитного рейтингу уряду США.

"Небезпека дефолту серйозніша, ніж зазвичай. Але вкрай малоймовірно, що не домовляться між собою (республіканський Конгрес і Білий дім, - ред.)", - сказав він.

Найман зазначив, що боротьба за бюджет у США відображає протиріччя між Дональдом Трампом та Джо Байденом перед президентськими виборами, які відбудуться у листопаді 2024 року. "Здебільшого протрампівське політичне угруповання виступає проти домовленостей з Байденом", - додав експерт.

Він вважає, що сторони, найімовірніше, домовляться про якийсь компроміс до кінця 2024 року. "Попереду два бюджетні періоди. До січня 2025 року вони не зможуть ухвалити якесь рішення. Отже, прийматимуть тактичні рішення. Ми вступили в цей важкий період. Це передвиборчий період у США", - сказав він.

Найман не виключає, що політична боротьба у США може позначитися на підтримці України. "Окреме питання - це фінансова підтримка США у 2024 році, тому що цей рік все закрито, а на 2024 рік треба вже сьогодні думати. І це політичне протистояння робить більш небезпечним наступний рік", - сказав він, зазначивши, що Україні бажано перемогти і закінчити війну цього року.

Експерт нагадав, що будь-які проблеми у США негативно позначаються на світовій економіці, зокрема в Україні та цінах на її експорт.

Водночас у короткостроковому періоді проблеми з держборгом у США на валютному ринку України не позначаться. "Це призведе до турбулентності на світових валютних ринках. Але у нас діють обмеження. Якби не вони, тоді можна було б очікувати на зростання курсу долара", - сказав Найман.

Що таке дефолт

На відміну від більшості розвинених країн, США встановлюють граничний розмір боргу. Оскільки уряд витрачає більше, ніж отримує, законодавці мають періодично піднімати цю межу.

Без підвищення стелі держборгу уряд США більше не зможе позичати гроші для покриття витрат. Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що, якщо Конгрес продовжить не діяти, влада може оголосити дефолт приблизно 1 червня.

США досягли порога держборгу 31,38 трлн доларів 19 січня 2023 року. У квітні Палата представників, контрольована республіканцями, ухвалила законопроект про збільшення стелі держборгу в обмін на скорочення видатків бюджету, яке, зокрема, вдарить за програмою медичного страхування для незаможних. Сенат, контрольований демократами, та Білий дім заявили, що не схвалять цю пропозицію.

Чим дефолт загрожує США

Президент США Джо Байден заявив, що бездіяльність Конгресу до того, як казначейство закінчить гроші для оплати рахунків уряду, що може статися вже 1 червня, може призвести до рецесії в економіці США.

Близько 66 мільйонів пенсіонерів, американців з обмеженими можливостями та представників інших соціально незахищених груп ризикують зіткнутися із затримками бюджетних виплат. Понад 2 млн держслужбовців і близько 1,4 млн військових також можуть не отримати зарплату вчасно. За найгіршого сценарію, якщо Конгрес дозволить дефолту затягтися, фондовий ринок США може обвалитися на 45%, а понад 8 млн осіб ризикують втратити роботу, попередили у Білому домі.