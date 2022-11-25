Чи можливий дефіцит палива в Україні через генератори: відповідь Мінекономіки

Зокрема, як приклад наводиться кількість автомобілів. На сьогодні в Україні близько 7 млн автомобілів і кожен у середньому на 100 кілометрів витрачає по 8 літрів пального. Якщо автомобіль за годину проїжджає 50-60 км, споживання становить близько 4-5 літрів пального на годину.

У той же час генератори споживають набагато менше - побутові від 1 літра на годину, промислові приблизно як автомобіль.

За статистикою, за останні 5-6 років до України завезли близько 500 тисяч генераторів. Водночас у країні налічується близько 12 млн домогосподарств. Це означає, що генераторами обладнано не більше 3-5% домогосподарств

"Тому можна зробити висновок: так, паливні мережі можуть відчути підвищений попит, але, враховуючи нинішні обсяги імпорту нафтопродуктів в Україну, до дефіциту дійти не повинно", - зазначили в Мінекономіки.

Зазначимо, імпорт палива в Україну в останні місяці становив:

серпень - 709 тисяч тонн

вересень - 780 тисяч тонн

жовтень - 660 тисяч тонн (був знижений попит)

Для порівняння: навесні, коли був найбільший дефіцит палива, Україна імпортувала: у березні - 60 тисяч тонн, у квітні - 191 тисячу тонн, у травні - 380 тисяч тонн.