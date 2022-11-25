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Чи можливий дефіцит палива в Україні через генератори: відповідь Мінекономіки

Фото: масове використання генераторів не призведе до дефіциту палива (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Україні навряд чи загрожує дефіцит палива через масове використання генераторів через відключення світла.

Про це РБК-Україна розповіли у Міністерстві економіки.

Зокрема, як приклад наводиться кількість автомобілів. На сьогодні в Україні близько 7 млн автомобілів і кожен у середньому на 100 кілометрів витрачає по 8 літрів пального. Якщо автомобіль за годину проїжджає 50-60 км, споживання становить близько 4-5 літрів пального на годину.

У той же час генератори споживають набагато менше - побутові від 1 літра на годину, промислові приблизно як автомобіль.

За статистикою, за останні 5-6 років до України завезли близько 500 тисяч генераторів. Водночас у країні налічується близько 12 млн домогосподарств. Це означає, що генераторами обладнано не більше 3-5% домогосподарств

"Тому можна зробити висновок: так, паливні мережі можуть відчути підвищений попит, але, враховуючи нинішні обсяги імпорту нафтопродуктів в Україну, до дефіциту дійти не повинно", - зазначили в Мінекономіки.

Зазначимо, імпорт палива в Україну в останні місяці становив:

  • серпень - 709 тисяч тонн
  • вересень - 780 тисяч тонн
  • жовтень - 660 тисяч тонн (був знижений попит)

Для порівняння: навесні, коли був найбільший дефіцит палива, Україна імпортувала: у березні - 60 тисяч тонн, у квітні - 191 тисячу тонн, у травні - 380 тисяч тонн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розбиралося, що буде з цінами на паливо через зростання попиту через генератори.

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