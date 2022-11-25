Возможен ли дефицит топлива в Украине из-за генераторов: ответ Минэкономики

Украине вряд ли грозит дефицит топлива из-за массового использования генераторов в связи с отключениями света.
Об этом РБК-Украина рассказали в Министерстве экономики.
В частности, в качестве примера приводится количество автомобилей. На сегодня в Украине около 7 млн автомобилей и каждый в среднем на 100 километров тратит по 8 литров горючего. Если автомобиль за час проезжает 50-60 км, то потребление составляет около 4-5 литров горючего в час.
В то же время генераторы потребляют гораздо меньше - бытовые от 1 литра в час, промышленные примерно, как автомобиль.
По статистике, за последние 5-6 лет в Украину завезли около 500 тысяч генераторов. Вместе с тем в стране насчитывается около 12 млн домохозяйств. Это означает, что генераторами оборудованы не более 3-5% домохозяйств
"Поэтому можно заключить: да, топливные сети могут ощутить повышенный спрос, но, учитывая нынешние объемы импорта нефтепродуктов в Украину, до дефицита дело дойти не должно", - отметили в Минэкономики.
Отметим, импорт топлива в Украину в последние месяцы составлял:
Для сравнения: весной, когда был самый большой дефицит топлива, Украина импортировала: в марте - 60 тысяч тонн, в апреле - 191 тысячу тонн, в мае - 380 тысяч тонн.
Напомним, ранее РБК-Украина разбиралось, что будет с ценами на топливо в связи с ростом спроса из-за генераторов.
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