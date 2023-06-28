Чи можливий бунт росіян проти Путіна: що думає перша леді Зеленська

"Ми нічого не бачимо, тому що, мабуть, дуже мало чогось відбувається. Але я думаю, що там дійсно страх і безсилля. Ми також про це говорили днями з моїми колегами, чому це так. Ми ж живемо у відкритому суспільстві, зараз не 17-й рік минулого сторіччя, коли не можна дістати інформації. Так, там телебачення у них заангажоване, але ж є інтернет", - розмірковує Зеленська.

Вона висловила з цього приводу наступну думку, чого ж саме так відбувається.

"Чому люди не цікавляться? Вони в більшості своїй, мабуть, бояться дізнатися про себе страшну правду. Тому що тоді тобі треба сказати собі, що ти також монстр, ти це підтримував. Але все це все одно не є виправданням страху і безсилля. Багато я чую розмов про те, що от скоро вони повстануть, скоро щось відбудеться. Я б на це не сподівалася", - припустила перша леді.

Вона погодилась з тезою, що в Росії скоріш можливе повстання еліти, яка буде незадоволена і виключно через якісь матеріальні мотиви, а не через втрату людей і тому подібне.