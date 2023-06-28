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Возможен ли бунт россиян против Путина: что думает первая леди Зеленская

Фото: первая леди Украины Елена Зеленская (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Россияне вряд ли восстанут против диктатора Владимира Путина, поскольку в таком нужно будет признать, что они тоже монстры, которые поддержали войну в Украине.

Такое мнение высказала в интервью РБК-Украина первая леди Украины Елена Зеленская.

"Мы ничего не видим, потому что, пожалуй, очень мало чего-то происходит. Но я думаю, что там действительно страх и бессилие. Мы также об этом говорили на днях с моими коллегами, почему это так. Мы ведь живем в открытом обществе, сейчас не 17-й год прошлого столетия, когда нельзя получить информацию. Да, там телевидение у них заангажировано, но есть интернет", - рассуждает Зеленская.

Она высказала по этому поводу следующее мнение, почему именно так происходит.

"Почему люди не интересуются? Они в большинстве своем, видимо, боятся узнать о себе страшную правду. Потому что тогда тебе нужно сказать себе, что ты тоже монстр, ты это поддерживал. Но все это все равно не оправдание страха и бессилия. Много я слышу разговоры о том, что вот скоро они восстанут, скоро что-то произойдет. Я бы на это не надеялась", - предположила первая леди.

Она согласилась с тезисом, что в России скорее возможно восстание элиты, которая будет недовольна и исключительно по каким-то материальным мотивам, а не по потере людей и тому подобное.

Ситуация в России

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина говорил о том, что военно-политические элиты России уже говорят кандидатуры преемника для российского диктатора Владимира Путина. В списке несколько кандидатур.

Кроме того, издание Bloomberg со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией, пожелавших остаться неизвестными, сообщило, что российская элита уже отчаялась в способности Путина победить в войне и считают "замороженный" конфликт лучшим вариантом для Кремля.

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Владимир ПутинЕлена Зеленская