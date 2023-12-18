Чи можливі в Україні блекаути у разі сильних морозів: що кажуть в Міненерго

"Блекаути, на жаль, вони можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха. І ми мали такі ситуації", - сказав Галущенко.

Він нагадав про відключення електроенергії в Одеській області через негоду декілька тижнів тому.

"І потім цей циклон пішов на захід України, де так само вплинув на відключення. Знову ж таки, це тільки єдиний фактор, який може бути. Окрім військового впливу", - додав міністр.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".