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Чи можливі в Україні блекаути у разі сильних морозів: що кажуть в Міненерго

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У разі сильних морозів в Україні не прогнозують тривалих відключень електроенергії. Блекаути можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Блекаути, на жаль, вони можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха. І ми мали такі ситуації", - сказав Галущенко.

Він нагадав про відключення електроенергії в Одеській області через негоду декілька тижнів тому.

"І потім цей циклон пішов на захід України, де так само вплинув на відключення. Знову ж таки, це тільки єдиний фактор, який може бути. Окрім військового впливу", - додав міністр.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

 

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