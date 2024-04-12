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Чи можливі блекаути і до чого готуватися українцям: відповідь міністра енергетики

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія поновила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Тому українцям потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв весною та влітку.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю телеканалу "Рада".

"Війна триває, й атаки не закінчилися. Відповідно відповідь на це питання лежить в подальших атаках і навіть не сам факт атак, тому що вони відбуваються кожен день та ніч, але з точки зору впливу цих атак на систему", - сказав він.

За його словами, це питання йому досить часто задавали до початку опалювального сезону в минулому році.

"Мене тоді питали, чи купувати генератори, чи треба павербанки. І я завжди казав, коли міністр каже: "Всі купуємо генератори", то це трошки лякає. Але насправді я хочу повторитися: "Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися". І як показує вже зима, ми зробили все і вони не знадобилися. Зараз поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-яких сценаріїв", - додав Галущенко.

Удари по енергетиці

У березні Росія відновила удари по енергетиці України. Після масованих атак найважча ситуація у Харкові та області

Крім того, 11 квітня була знищена Трипільська ТЕС, через що система втратила частину потужності. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.

Енергетики закликають громадян економити електроенергію, особливо у вечірні години - з 19:00 до 22:00.

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